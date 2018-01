Constituyente Aranguibel: Reelección de Maduro es vital para profundizar el socialismo

ND / 25 ene 2018.- El constituyente Alberto Aranguibel afirmó este jueves que la candidatura a la reelección del presidente Nicolás Maduro “es vital y decisiva” para el país.

Así lo enfatizó durante el programa Encendidos, transmitido por VTV.

“El presidente Nicolás Maduro ha sabido llevar el timón de la revolución bolivariana por el rumbo más acertado dentro de las dificultades terribles que estamos padeciendo”, afirmó. Insistió en que éstas “serían mucho más graves, mucho más severas, mucho más terribles, si no hubiera habido esa capacidad de gestión del presidente Nicolás Maduro al frente del Gobierno”.

“Esta elección que viene no es una competencia”

Por otra parte, Aranguibel comentó que “no estamos en el socialismo. Estamos en un modelo económico capitalista, consumista, altamente consumista y dependiente de la importación”.

Esta situación, según dijo, “nos lleva a que en la transición, en la búsqueda de salir de todo esto, en la construcción del socialismo, lo que tenemos es que buscar profundizar el socialismo”.

“Es por eso que la propuesta de la candidatura de reelección del presidente Nicolás Maduro es vital y decisiva para todos los venezolanos sin excepción, es para todos los venezolanos y no para los chavistas”, aseveró.

Asimismo, destacó que “esta elección que viene no es una competencia para ver cómo está la derecha frente al chavismo, y si ellos ya se compusieron o lograron salir de todo ese desastre en el que han caído, ese marasmo en el que han caído”.

“Ésta es una elección para ratificar que Venezuela va en el rumbo correcto de superación de las penurias en la búsqueda del socialismo, que es el modelo hacia el que apuntamos”, manifestó.

“La propuesta de Maduro no es una propuesta candidatural”

De igual forma, Aranguibel consideró que en la oposición “hay un problema muy grave, que es el carecer de una propuesta, no sólo desde el punto de vista ideológico, a lo interno de cada uno de los partidos que integran ese bloque antichavista que ellos han tratado de formar para dárselas de que representan al pueblo. El problema que tienen es las apetencias individuales, lo cual hace que haya una perpetua división”.

“El problema que tienen es que ellos atentan contra los principios fundamentales de la democracia, que es la posibilidad de que la gente escoja entre las opciones distintas que hay entre distintos puntos de vista políticos y de visión del país. Ellos han secuestrado esa posibilidad de que la gente de a pie de la oposición pueda decidir entre un candidato copeyano, uno adeco, porque el que es adeco no quiere ser copeyano o no quiere ser de la otra cosa. ¿Por qué tú le vas a cercenar a un ciudadano la posibilidad de que pueda respaldar a un candidato de su corriente política o ideológica que él profesa? Esa es la primera gran equivocación que ha cometido esta gente”, opinó.

Además, aseguró que “han vendido tanto la especie de que sólo si tienen esa férrea unidad monolítica contra el chavismo pueden ser exitosos, que terminan entonces en este drama en el que ahora presentarse con tres o cuatro candidatos, como siempre fue, como es en todas partes del mundo, como fueron las elecciones siempe. Las elecciones en Venezuela siempre fueron 14 candidatos a la presidencia y cosas así. Ellos inventaron ese modelo, pero no lo pueden sobrellevar porque es inconsistente, es una propuesta política inviable y es allí donde está la gran tragedia en principio de la oposición venezolana. No tienen la posibilidad de presentarle una propuesta al país, porque no hay cómo cohesionar esa propuesta dentro de esa división de puntos de vista”.

Con respecto al oficialismo, expresó que “la propuesta de Nicolás Maduro no es una propuesta candidatural, sino de ratificación del deseo de la gran mayoría de los venezolanos de que continuemos en la construcción del bienestar que él ha emprendido con tanto tesón”.

“Venezuela entera está discutiendo por primera vez en la historia, y probablemente único país en el mundo que lo ha hecho en esos términos, discutiendo el proyecto político. Es decir, la hoja de ruta venezolana la está escribiendo el pueblo venezolano, no la está escribiendo un solo individuo, ni un sector de una dirigencia política ni una cúpula como sí se hace en la derecha en Venezuela y en el mundo entero”, apuntó.

Insistió en que “la reelección del presidente Nicolás Maduro es un evento de ratificación, no va a ser sino un formalismo, porque hay un deseo (…) por salir de las penurias a las que nos lleva siempre la propuesta neoliberal de la derecha”.

“El único líder hoy en Venezuela es Maduro”

Por otro lado, el constituyente manifestó que “no hay un candidato que le llegue ni por los talones al liderazgo que tiene cimentado hoy el presidente Nicolás Maduro”.

“Al que tú pongas, el liderazgo político no es un asunto de cantidad de billetes que tengan, eso no es así (…). En política lo que sirve es el liderazgo político y el único líder que hay hoy en Venezuela se llama Nicolás Maduro, quiéralo o no lo quiera la gente de la derecha”, enfatizó.

Resaltó, además, que “el pueblo chavista existe, es mayoría, quiere que superemos las dificultades que el pueblo sabe que las ha traido la derecha, empezando por Lorenzo Mendoza, que cada día crece más su fortuna en la medida en que la gente está pasando más trabajo. Y eso lo sabe el pueblo”.

vaya al foro

Etiquetas: Alberto Aranguibel | elecciones presidenciales | Encendidos | Nicolás Maduro