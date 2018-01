Consecomercio: Ningún país sale adelante sin la mano de la empresa privada

ND / 9 ene 2018.- El segundo vicepresidente de Consecomercio, Vito Vinceslao, aseveró este martes que la recuperación económica del país solo pasa por el trabajo en conjunto entre Gobierno y sector privado, y no con medidas como las aplicadas por la Sundde a supermercados y comercios. “Si el gobierno quiere estar del lado del pueblo, ¿qué mejor manera de generar un clima de confianza y trabajar de la mano con la empresa privada en vez de lo que está haciendo? golpeando a la empresa privada que por mucho tiempo, desde la época romana ha sido una de las fuentes de desarrollo y progreso de los países. Ningún país sale adelante si no es de la mano con la empresa privada, hay que trabajar unidos”, dijo en entrevista para Unión Radio.

Rechazó como algunos comerciantes se “aprovechan” de la situación para generar más ingresos.

“Desde Consecomercio estamos totalmente en desacuerdo como lo que están haciendo algunos comerciantes, digo comerciantes entre comillas porque no creo que sean comerciantes en realidad de verdad que quieran generar esa paz social y bienestar, hay quienes se aprovechan de la situación para de alguna manera generar más ingresos.”

Insistió en que si el Estado no genera la confianza, el respeto a la empresa privada, trabajo con salario justo, las empresas no pueden subsistir.

Con información de Unión Radio

Etiquetas: Consecomercio | empresa privada | Gobierno | Sundde