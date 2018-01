Comité de Usuarios: No tenemos la capacidad de pagar aumento del transporte

Jennifer Suárez / 10 ene 2018.- El presidente del Comité de Usuarios del Transporte Público, Luis Salazar, informó este miércoles que los representantes del transporte aumentaran el pasaje a Bs 2.000 en los próximos días.

La información la dio a conocer a través del programa En Sintonía por Unión Radio, donde explicó que “la tarifa del pasaje público está en Bs 1.000, pero se pretende en pocos días subirla a Bs 2.000, sin embargo, el problema radica en que nosotros los usuarios no tenemos la capacidad de pagar esta tarifa porque el costo de todos los productos nos ahoga y el transporte es uno de los factores primordiales”.

Aseguró que se han intentado realizar diversas reuniones con representantes del sector transporte y con el Ejecutivo Nacional, no obstante señaló que “demuestran que no les interesa la situación, porque sencillamente no le están cumpliendo a los transportistas”.

“Sólo quedan operativas en el municipio Libertador 400 camionetas y de toda la Gran Caracas 3.500, es decir, los más afectados somos los usuarios que vivimos tanto en los Valles del Tuy, como en La Guaira, en los Teques y en Guarenas-Guatire”, explicó.

Destacó que “en las mesas de negociaciones donde le exigimos al Gobierno que nos sentemos para aclarar todo este tipo de criterios, sencillamente no nos toman en cuenta”.

En este sentido, indicó que esta situación no es solo de La Gran Caracas, pues “el problema en Táchira, el Zulia y el resto de los estados del país sencillamente es grave y el Gobierno no ha demostrado ningún tipo de importancia”, a lo que agregó que “la gente ya no se puede movilizar con tranquilidad porque existe un problema grave con respecto a la gasolina y la falta de efectivo para pagar”.

“Lo que la gente no sabe es que existe una mafia en los terminales donde, como la gente no tiene efectivo, entonces de aprovechan quitándoles hasta un 40 % al momento de realizar los avances de efectivo”, manifestó Salazar.

Etiquetas: aumentos de pasaje | luis salazar | pasaje | transporte