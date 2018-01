Colette Capriles: No creo que hoy haya negociación en República Dominicana

Gilberto Rojas / 18 ene 2018.- Colette Capriles, profesora y miembro del grupo técnico que asesora a la Mesa de la Unidad Democrática en las negociaciones con el Gobierno Nacional en República Dominicana, señaló no tener información veraz sobre si se hará o no la reunión pautada para hoy por las fuerzas políticas más importantes en el país, no obstante sí dijo que la principal razón para no ir es que no estarán presentes los cancilleres garantes de la misma.

“Yo tampoco tengo información fidedigna, en primero creo que no se va a realizar y yo creo que la razón fundamental es por la ausencia de los garantes. Yo creo incluso que eso ocurrió previo a la situación enrarecida que logró crear el Gobierno con la ejecución extrajudicial de Óscar Pérez, que también es un hecho que causa mucho malestar internacional”. Así le respondió a la periodista María Alejandra Trujillo durante su espacio Palabras Más, Palabras Menos por RCR.

Lea más: Ramos Allup: AD no asistirá a Dominicana

Lea más: Pilieri: La MUD no debe ir a Dominicana por masacre de El Junquito

Inmediatamente después explicó que “las negociaciones se tienen que ir dando de acuerdo a la voluntad que muestren las partes de hacerlo. Lo que se está poniendo en manifiesto es lo que aparecía en las últimas sesiones en República Dominicana, el Gobierno de Maduro necesita negociar, no es que quiera sino que lo necesita para poder aliviar la situación de desastre financiero, está a la vez siendo presionado por factores radicales que ven una claudicación, una debilidad y que están aprovechando para fortalecerse ellos dentro del Gobierno”.

“Eso implica además el ir y venir del Gobierno y su incapacidad de comprometerse en una vía de negociación clara (…) el Gobierno no gana nada retrasando las negociaciones, el Gobierno es el más apurado en resolver su crisis financieras, pero ojo, no es que sea sencillo salir de la crisis financiera sin las sanciones, no, sino que sería mucho más fácil seguir endeudando al país y creando una situación artificial de flujo de caja que le permita ganar las elecciones por ejemplo”, señaló.

vaya al foro

Etiquetas: Colette Capriles | diálogo | MUD