Claudio Fermín anunció su candidatura presidencial

ND / 8 ene 2018.- El político y profesor universitario, Claudio Fermín, informó la tarde de este lunes que ha de presentar su candidatura presidencial, asegurando que “no es una decisión del ermitaño”.

“Yo he tomado una decisión, que no es la decisión del Ermitaño que me la voy a guardar en un salón oscuro. Es una decisión para ponerla a consideración del país. He decidido presentar mi nombre a la candidatura presidencial”, sostuvo por su cuenta en la red social Twitter.

Así continuó: “Reitero que soy un activista unitario. Creo en la unidad y la valoro. Creo que el candidato presidencial debe ser un candidato unitario”. Con esto se reifiró a que apuesta a participar en unas primarias en la oposición o en una decisión por consenso.

“La única perspectiva con los pies sobre la tierra para lograr el cambio es el voto y si algo es pertinente y urgente es escoger un candidato presidencial y ha de ser un candidato unitario. Es necesario que los venezolanos vean con atención qué promueven los candidatos, no podemos dar un salto al vacío, antes de postular nombres, vamos a discutir proyectos”, concluyó.

