Cesar Reyes: Sr. Presidente póngase a trabajar y deje los insultos

ND / 9 ene 2018.- El nuevo primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Julio Cesar Reyes, rechazó que el Jefe de Estado haya dicho nuevamente que es falso que se esté viviendo una situación de crisis humanitaria en el país, que por el contrario Venezuela es “potencia” en las áreas de salud y alimentos.

“Señor Presidente trabaje por el país, el país está en el suelo, estamos viviendo una crisis como nunca, parece que no quiere reconocer nada, cómo es que usted dice que no hay una crisis de salud en el país, eso usted sabe que no es cierto”, señaló.

Lea más: Padre José Palmar: Seguiré luchando por Venezuela desde tierras lejanas

Lea más: Marquina: AN declarará nula emisión del Petro por violar la Constitución

Desde Primera Página por Globovisión, el también dirigente de Avanzada Progresista insistió en que “el Ejecutivo Nacional desconoce, viviendo en su fantasía, que hay una crisis de medicamentos y de alimentos, el alto costo de la vida (…) pero el gobierno no ve eso, no cree eso, pero pareciera que todo lo hacen adrede porque ante una realidad tan evidente que hay en la calle es muy difícil que el Presidente de la República no se dé cuenta de lo que está pasando”.

“Pareciera ser que es intencional, no va a saber que los hospitales no funcionan, que realmente hay gente que se muere de mengua en esos mismo hospitales por falta de medicamentos y de insumos médicos, eso es una realidad evidente”, sostuvo.

En este sentido continuó: “Ante esa situación, ya que nosotros no nos podemos detener y tenemos que seguir insistiendo, en el orden del día de hoy tenemos un punto que con él buscamos que el Parlamento pueda ser promotor de una gran alianza entre venezolanos de ayuda alimentaria, donde se convoquen a los distintos gremios, organizaciones, empresas, Iglesia y universidades para enfrentar este dantesco problema”.

Negociación y visita del Canciller de Portugal

Sobre la negociación que se está llevando en República Dominicana, Reyes indicó que “al país y al propio gobierno le conviene que haya un proceso electoral que esté basado en la transparencia ante los ojos del mundo y ante los venezolanos, y por eso se está luchando”

“Nuestra lucha es por la reinstitucionalización del país, que haya respeto entre las instituciones y que se respeten, que ellas cumplan con lo que establece la Constitución”, apuntó.

Haciendo referencia a las calificaciones que se llevó toda la nueva directiva del Poder Legislativo y en mayor grado su presidente, Omar Barboza, por el Jefe de Estado, Nicolás Maduro, Reyes respondió desestimando lo que ayer se escuchó en cadena nacional. “Ya el pueblo venezolano no le presta atención a lo que dice el presidente Nicolás Maduro”.

“Pero esos insultos, eso desdice de un Presidente, por un lado se habla de que él abandera el diálogo pero por otro lado pareciera que no es así, porque si usted desea el diálogo no debe emitir esos epítetos sobre la contraparte”, acertó.

Haciendo referencia a la visita del Canciller de Portugal en Venezuela y a su reunión con la directiva de la AN dijo: “Tuvimos una reunión muy productiva con el Canciller de Portugal en el despacho de la AN, estuvimos la junta directiva en pleno, y fue una reunión donde el mismo canciller nos comentó que frente a Jorge Arreaza le manifestó la situación de la comunidad lusa aquí, sobre todo los que tienen comercio, pidiendo seguridad”.

“Ellos se han visto forzados a bajar los precios por orden del Gobierno Nacional y de la Sundde, sin hacer un estudio de estructura de costos. Al final lo que eso produce son los saqueos, más escasez, y eso nos lo dijo el mismo Canciller de Portugal”, cerró.

vaya al foro

Etiquetas: Asamblea Nacional | diálogo | José Cesar Reyes