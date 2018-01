Carlos Raúl Hernández: El Psuv quiere agarrar a la MUD en paños menores

Gilberto Rojas / 24 ene 2018.- El analista político Carlos Raúl Hernández considera que la convocatoria a presidenciales de la Asamblea Nacional Constituyente no es solo ilegal, sino que es un acto político del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) que busca tomar a la oposición en su diatriba interna y sin candidato único.

“Esto no pudo haber tomado por sorpresa a nadie porque hicieron lo mismo que con las elecciones de alcaldes. Como ellos no tienen Constitución, ley ni nadie que los gobierne, entonces ellos hacen lo que quieren, cosa que no es posible en una democracia constitucional”, explicó.

Desde Primera Página por Globovisión, Hernández indicó además que el partido de Gobierno no quiere “dar tiempo a que la oposición dirima sus diferencias, se organice y decida su candidato, ellos quieren agarrar a la oposición en paños menores (…) pero cualquier candidato de la oposición le gana a cualquier candidato del chavismo en una proporción de 70-30, cualquiera”.

“Esa proporción está intervenida porque hay un gran sector de la oposición llamando a no votar y al mismo tiempo desacreditando a todos los posibles candidatos, no hay cosa que digan Julio Borges, Henry Ramos y Henri Falcón que inmediatamente no sea interpretada por ese grupo abstencionista radical”, señaló.

Y así continuó: “La Unidad se tiene que hacer necesariamente al rededor del proceso electoral, no puede haber unidad para abstenerse (…) me parece excelente que hayan hecho el llamado para ponerse de acuerdo en la elección para el candidato (…) lo importante no es si es por consenso o por primarias, sino que el método que sea deje a todos conformes”.

Candidatura de Lorenzo Mendoza

Sobre el video que publicó la tarde del martes el dirigente regional de Primero Justicia, Richard Mardo, pidiéndole al presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, que decida ir como candidato a las presidenciales, apuntó que este “haría una apuesta muy arriesgada si se lanza como candidato, él sabe que lo se que vendría en su contra y en contra de sus empresas será una ofensiva furiosa (…) yo no creo que él se vaya a lanzar a una candidatura presidencial que tiene hasta la posibilidad de perder las empresas”.

