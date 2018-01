Capriles: Oposición no reconocerá a la ANC

ND / 30 ene. 2018.- El exgobernador de Miranda y dirigente opositor Henrique Capriles desmintió, al final de su programa “Pregunta Capriles”, que transmite RCR, que la oposición venezolana esté negociando el reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente.

Según Capriles, ese tema “no está en discusión” en la mesa de negociación y acuerdos que se adelanta en República Dominicana, y señaló que muchas veces se ha satanizado el diálogo antes de que el mismo produzca resultados.

“En este momento, eso no se está discutiendo”, señaló Capriles, quien minutos antes había advertido que todavía lucía lejana la posibilidad de un acuerdo. “En este momento no lo hay”, señaló el dirigente político.

En “Pregunta Capriles”, el dirigente señaló igualmente que la oposición no puede concurrir a elecciones si en Dominicana no se establecen unas condiciones necesarias para que haya un proceso equitativo.

“Si no hay acuerdo, no debemos concurrir a esas elecciones”, señaló Capriles, quien indica que alguna gente aún lo critica por no haber acudido con las condiciones necesarias a las elecciones que perdió por un escaso margen (según el CNE) contra Nicolás Maduro en 2013.

Agregó Capriles que “es lógico que en un país en crisis la oposición también se encuentre en crisis”, afirmando que la crisis es económica, social y política, y también afecta al oficialismo y particularmente a Maduro.

“Han llevado al país a la peor crisis de su historia, y en ese marco, lo lógico es que también haya crisis en la oposición y en el propio Gobierno; Maduro es hoy un gobernante sitiado, señalado en todo el mundo como responsable de esta situación, y por todo el país también”, señaló el exgobernador de Miranda, quien se encuentra administrativamente inhabilitado por la Contraloría General de la República para cualquier cargo estatal por los próximos 15 años.

De hecho, su inhabilitación y la de otros dirigentes es uno de los temas que se discute en la mesa de diálogo en Dominicana.

Etiquetas: diálogo | Henrique Capriles | oposición