Capriles: Maduro sabe que ni conmigo ni con Leopoldo tiene chance en las presidenciales

ND / 8 ene 2018.- El excandidato presidencial y dirigente de Primero Justicia, Henrique Capriles, insistió la noche de este lunes en que la oposición venezolana debe elegir “ya”, a través de unas elecciones primarias, al candidato presidencial que enfrentará a Nicolás Maduro en los comicios presidenciales 2018.

“Yo tengo una inhabilitación, y la gente me pregunta si yo me voy a lanzar, y yo les digo que estoy luchando contra la marramucia que me hicieron a mí, esa inhabilitación por 15 años (…) y no es por pecar de falsa modestia, pero si yo me lanzo sabe Maduro que no hay forma de que gane, lo sabe, igual en el caso de Leopoldo”, sostuvo.

Desde Pregunta Capriles también digo que “este es un año electoral de elecciones presidenciales. Llegó el año de las elecciones presidenciales, llegó, qué hacemos frente a eso. Hay una instancia donde participa la comunidad internacional en la cual se está discutiendo para que en Venezuela haya unas elecciones donde el pueblo venezolano sea el que decida a quién quiere para que lo gobierne, pero que lo decida el pueblo, no que lo decida Maduro”.

“Ahora, mientras se toma esa decisión, lo que sí es cierto es que en la oposición tenemos que elegir a la persona que nos va a representar en la elección presidencial, para cuando lo vamos a dejar o es que acaso se juega a la conveniencia”, insistió.

Y así continuó: “Ahí tiene que tomarse una decisión (…) y no es una decisión mía, incluso se me ha preguntado en el caso de que no se levanten las inhabilitaciones ilegales, ¿voy yo a colocar por encima del cambio político del país una aspiración por muy legítima que sea? No, ahora la oposición tiene que elegir su candidato”.

“Yo he dicho que tenemos la posibilidad de buscar un ‘outsider’, ahora el outsider tiene que asomar la cara, tiene que decir aquí estoy, estoy dispuesto a echarle pichón”, concluyó.

Etiquetas: Henrique Capriles | Leopoldo López | Presidenciales 2018 | Primarias Presidenciales