Capriles: Tiene que haber Unidad cualquiera que sea la decisión

Gilberto Rojas / 23 ene 2018.- El exgobernador de Miranda, inhabilitado y máximo líder de Primero Justicia, Henrique Capriles, llamó a la Unidad dentro de la alianza opositora para decidir qué hacer frente a la convocatoria a presidenciales hecha por la Asamblea Nacional Constituyente.

“Sea cual sea la decisión que se vaya a tomar tiene que ser una decisión, tiene que haber unidad una sola decisión (…) la mayoría del pueblo venezolano cree en el derecho a votar, uno que tiene secuestrado el Gobierno, algo por lo que se está luchando junto a la comunidad internacional”, sostuvo.

Lea más: Falcón presentará su candidatura presidencial por Avanzada Progresista

Lea más: (video) Mardo a Mendoza: Hoy te toca a ti asumir este clamor

Durante su programa semanal, Pregunta Capriles, el también excandidato presidencial señaló que no hay sorpresa en que el Gobierno haya “cometido la artimaña” de adelantar las elecciones, “eso ya estaba cantado”, pero dentro de todo “lo increíble” destaca que el presidente Nicolás Maduro “pretenda” lanzarse a la reelección después de todo lo que le ha hecho al país.

“El destructor de Venezuela, el que ha acabado con todo, el que ha destruido la industria petrolera del país, el que provocó una hiperinflación que no conocíamos los venezolanos, el que provocó que cuatro millones de venezolanos estén pasando hambre, ese pretende seguir seis años más en el poder”, sentenció.

Y así retomó el tema de la Mesa de la Unidad Democrática: “Yo no soy el que toma la decisión por la Unidad ni por los partidos políticos que la conforman, pero lo que queda en evidencia es que la inmensa mayoría del país quiere cambio, y que la única forma en la que podemos lograr ese cambio es en elecciones, el que persiste vence, toda esta lucha no será en vano”.

Lea más: Ledezma: Nadie en el mundo debe avalar otra farsa de Maduro

“Pongamos los insultos a un lado porque si no nos unimos tendremos a este Gobierno seis años más o de manera indefinida, porque su proyecto es la permanencia en el poder de manera indefinida y cuando uno esté viejo y no pueda más se lo dé a otro, no que sea el pueblo que decida”, mantuvo.

En este sentido insistió en que para sacar a la “dictadura, a este sistema madurista se necesita unidad y principalmente el pueblo es el que tiene la fuerza, la clase media no es la que va a sacar a este Gobierno, una clase media prácticamente desparecida, el que tiene el poder es el pueblo, el que vive en los barrios, en los sectores populares de nuestro país”.

vaya al foro

Etiquetas: ANC | Henrique Capriles | MUD | Presidenciales 2018 | Primero Justicia