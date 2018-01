Capriles: Gobierno y oposición dialogan porque situación país los obliga

Jennifer Suárez / foto: Unión Radio /16 ene 2018.- El dirigente opositor Henrique Capriles aseguró que el proceso que se está dando entre el Gobierno y la oposición del país se está dando porque la “situación país los obliga”.

“La palabra diálogo en nuestro país la tenemos muy distante, porque quienes hoy toman las decisiones la política del diálogo, no ha sido parte de nuestra cultura”, indicó Capriles en una entrevista para el programa En Sintonía por Unión Radio.

Aseguró que la presión internacional en el proceso de negociación ha sido bastante grande, por lo que “la comunidad internacional hasta que no vea que en Venezuela exista una solución democrática no va a haber apoyo del gobierno, ni reestructuración de la deuda“, a lo que agregó que “ellos no están ahí porque quieren (Gobierno y oposición), sino porque la situación país los obliga y la presión internacional”.

Caso de Óscar Pérez

“Ayer fue un hecho abonable, censurado, dantesco; todavía estamos esperando un pronunciamiento oficial del Ministerio Público, Defensoría; aun queda gente profesional, que filtra las informaciones, que informan; hay que saber de los responsables”, a lo que agregó que “yo quisiera saber por qué el Ministerio Público y la Defensoría no han ofrecido ninguna declaración al respecto”.

Aseguró que, a pesar de querer un cambio para el país, “no creeré nunca que se dé con la violencia, porque lo que se logra con violencia se mantiene con violencia”, al tiempo que destacó que “el Gobierno y todos debemos defender la vida de quien sea”.

Recalcó que él siempre ha mantenido lo que dice, por eso “insisto en que el camino de las armas y la violencia no es la solución para Venezuela”. “Yo le digo a la gente que no pierda la esperanza, estuve en La Pastora, y caminé como cualquier persona”.

“El gobierno no habla de los dos civiles que también cayeron ayer, y que por cierto forman parte de los colectivos. ¿Dónde estaba el Ministerio Público y la Defensoría?”, expresó.

Cabe destacar que el día de hoy en horas del mediodía, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que entre los 7 abatidos se encontraba Óscar Pérez, quien además anunció que “fue desmantelada una peligrosa célula que los últimos meses generó actos terroristas contra instituciones del Estado”.

