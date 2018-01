Caldera asomó febrero como posible fecha para las primarias de la MUD

ND / 3 ene 2018.- El dirigente de Primero Justicia y representante ante el Consejo Nacional Electoral de la Mesa de la Unidad Democrática, Juan Carlos Caldera, reafirmó este miércoles que todas y cada uno de las leyes y acuerdos impuestos por la Asamblea Nacional Constituyente deben ser sometidas a una consulta popular para poder estar vigentes o no antes de ser aplicadas, algo que no está sucediendo hasta el momento, por lo cual las considera tanto ilegales como inconstitucionales.

“Hay que dejar en claro que las leyes de la ANC no tienen ni pies ni cabeza. En el supuesto negado de que la ANC se hubiese elegido de manera legal, una ANC no puede modificar la Constitución sin que antes el pueblo lo apruebe, y eso es importante dejarlo claro (…) ellos lo que pueden es preparar un proyecto de Constitución, y una vez vote el pueblo queda vigente, pero antes no”, reiteró.

Desde A Tiempo por Unión Radio, también se refirió al cambio en la Ley de Procesos Electorales, “ellos no pueden cambiar eso (…) este decreto busca algo que no podemos permitir, y es que el régimen quiere hacer una oposición a su medida (…) aquí el liderazgo de la unidad democrática no lo va a elegir el gobierno sino el pueblo, y ese es el reto que tenemos en 2018”.

“Y queremos que ese liderazgo nazca de un proceso de primarias (…) Tenemos el desafío de anunciar al país esa elección primaria. Ojalá pudiera hacerse en el mismo mes de febrero”, concluyó.

vaya al foro

Etiquetas: ANC | Juan Carlos Caldera | MUD | Primarias Presidenciales