Cabello: Oposición espera es una llamada del extranjero para participar en elecciones

ND / 29 ene 2018.- El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, aseguró este lunes que la oposición venezolana está esperando órdenes de agentes extranjeros para definir su participación o no en los próximos comicios presidenciales. “Ellos pueden decir que van a hacer primarias, consensos, pero ellos no se gobiernan. Ellos dependen de una llamada telefónica y a partir de allí avanzan. Vamos a esperar que instrucción le dan, para eso mucho tiene que ver lo que ocurra en el diálogo”, dijo Cabello en rueda de prensa.

El también constituyente denunció que los gobiernos de Argentina y Colombia “atacan” al país cumpliendo órdenes extranjeras para sabotear las elecciones de este año.

“La hipocresía de una diplomacia de algunos países que no tiene que ver con la diplomacia, son órdenes del imperialismo norteamericano”, dijo en referencia a las declaraciones del presidente de Argentina, Mauricio Macri, quien desconoce el llamado a elecciones presidenciales que realizó la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Ratificó que el próximo 4 de febrero el Psuv y demás partidos del chavismo realizarán un acto nacional para oficializar la candidatura de Nicolás Maduro a la reelección.

Etiquetas: Diosdado Cabello | elecciones presidenciales | Psuv