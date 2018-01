Cabello: Esta semana comenzamos la negociación con Banesco

ND / act. 9:00 p.m / 10 ene 2018.- El constituyente Diosdado Cabello adelantó este miércoles que esta semana, al parecer, comenzarán las negociaciones para “comprar” Banesco. “Esta semana comenzamos la negociación con Banesco. Nosotros vamos a comprar Banesco. Sale como en tres millones de dólares, barato verdad. Él (Juan Carlos Escotet, presidente de Banesco) quería comprar un porcentaje que tiene el Estado a un precio, nosotros le hicimos la contra oferta y aceptó. Esta semana hacemos la oferta normal”, dijo Cabello en el programa Con El Mazo Dando.

“Banesco pasará a formar parte de la banca pública y así nos quitamos el problemita del uso de la plataforma bancaria para la destrucción del cono monetario”, agregó.

Cabello exhortó al fiscal general, Tarek William Saab a investigar “un poco más” a Escotet.

“¿De dónde sacó los dólares para comprar los bancos que tiene en España, en Panamá, En Miami? ¿De su trabajo sembrando maíz? ¿Criando gallinas? Te tengo un trabajo adelantado Tarek que te lo puedo entregar y sé que no te vas a poner bravo conmigo”, concluyó.

Minutos más tarde Cabello recibió en su teléfono celular sus declaraciones sobre Banesco en forma de nota de prensa publicada por el diario El Nacional; según se lo envió el “cooperante” Roque Valero. El títular señalaba que el Gobierno compraría Banesco, de acuerdo con los comentarios emitidos por Cabello.

Al respecto dijo: “Yo solo dije que ese señor (Escotet) nos pasó una oferta para comprar nuestras acciones a un precio y nosotros, como tenemos derecho, le pasamos una contraoferta. No nos creo que ahora no nos vaya a vender el banco. Tres millones y medio, ¿Quién no lo va a comprar a ese precio?”.

“Nosotros no queremos vender sino comprar, Escotet”, sostuvo Cabello.

