Cabello desde la ANC: Al chavismo unido la derecha no le hace ni cosquilla

ND / foto: @ViceVenezuela / 5 ene 2018.- El constituyente y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, llamó al chavismo a mantenerse unido este nuevo año para poder enfrentar las “arremetidas del imperio y de la derecha. Que sepan que no podrán horadar las fuerzas revolucionarias”.



“Este año nos invita a la unión de las fuerzas revolucionarias, máxima unidad en las fuerzas revolucionarias, unidos nosotros somos invencibles, unidos no hay forma de que la derecha pueda siquiera darnos cosquilla (…) Si logra la derecha por la vía de la mezquindad y de los grupos dividir las fuerzas revolucionarias es distinto, por eso cada uno de nosotros debe trabajar por la unidad de las fuerzas revolucionarias”, sostuvo.

Así pues, en su discurso también apoyó que el presidente Nicolás Maduro haya sido convocado a la Asamblea Nacional Constituyente a presentar su Memoria y Cuenta 2017, ya que a su juicio “la batalla del 2018 comienza aquí el día que venga Nicolás Maduro, ese día es el inicio de las batallas del 2018, que el imperio sea y que sus aliados sepan que aquí en Venezuela nosotros no nos vamos a rendir”.

“Que la derecha sepa que va a enfrentarse al chavismo unido, que los que andan por ahí desesperando se queden desesperados. Que sientan ellos que bajo ninguna circunstancia van a poder horadar ese bloque monolítico que dejó el presidente Hugo Chávez. Estoy seguro que el comandante se está riendo desde donde está y está muy orgulloso de todos nosotros”, concluyó.

Etiquetas: ANC | Diosdado Cabello | Psuv