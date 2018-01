Cabello: A Robert Serra lo asesinó Álvaro Uribe

ND / 17 ene 2018.- El constituyente Diosdado Cabello aseguró este miércoles que detrás de la muerte del diputado Robert Serra está el ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe. “A Robert (Serra) no le dieron oportunidad de defenderse. Lo asesinaron. Quién mandó a matar a Robert Serra, Álvaro Uribe, no tengan duda de eso. El primo de Uribe está metido en el asesinato de Robert Serra. Ahí están los asesinos que los juzgará la historia”, dijo Cabello durante un acto en conmemoración a la muerte del parlamentario por el Psuv.

Cabello también hizo referencia a las muertes del fiscal Danilo Anderson a quien, según dijo el Constituyente, lo asesinó “la derecha” venezolana y del concejal del municipio Libertador, Eliézer Otaiza.

“Un joven fiscal del Ministerio Público, un muchacho de unos 34 años que ponía su cara y su cuerpo donde nadie entraba; acusaba a la burguesía cuando había que acusarla, acusó a los farsantes del paro petrolero y le pusieron una bomba en su carro; no le dieron derecho ni siquiera a defenderse. Igual que a Otaiza lo asesinó la derecha”, expresó.

Etiquetas: Álvaro Uribe | asesinato de Alvaro Uribe | Diosdado Cabello | Robert Serra