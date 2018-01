Borges: Esta AN ha hecho respetar el nombre de Venezuela en el mundo entero

ND / foto: @AsambleaVe / 5 ene 2017.- El expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, aseguró este viernes tras juramentar a Omar Barboza como jefe de la nueva directiva que el Parlamento seguirá siendo un espacio para luchar por una solución democrática y constitucional a la crisis que atraviesa Venezuela.

“El mensaje que quiero dejar hoy es que todo este equipo que es la Asamblea Nacional, en representación del pueblo, ha dado una lucha ne la cual hemos demostrado que el pueblo venezolanos es mas fuerte que la opresión, que la madre que sale todos los días a hacer cola o a buscar comida es más fuerte que la opresión, que el padre de familia que sale todos los días a tratar de buscar trabajo o de a alimentar a su familia es más fuerte que la opresión”, dijo Borges durante la sesión de apertura del año legislativo.

Y siguió: “Esta Asamblea ha resistido la violencia con la cual fue tomada el 5 de julio, esta Asamblea Nacional ha hecho respetar el nombre de Venezuela en el mundo entero, esta Asamblea Nacional ha logrado ser un espacio de resistencia democrática, esta Asamblea Nacional sigue y seguirá luchando por una solución democrática, constitucional y electoral para Venezuela”.

Borges precisó que “esta Asamblea Nacional demostrará con esta junta directiva y la otra que el pueblo venezolano es más fuerte que la dictadura y va a vencerla por libertad, justicia y futuro para todos los venezolanos”.

Finalmente hizo un llamado a la Unidad. “No hay problema, no hay reto, no hay desafío por difícil que sea que nosotros juntos y unidos no podamos superar. Venezuela va a salir de este caos, va a lograr triunfar y será el país de orgullo, de libertad y democracia que merecemos”.

