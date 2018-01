Barráez: No hubo ningún tipo de protocolo durante operativo contra Óscar Pérez

Ronald Romero / 18 ene 2018.- La periodista Sebastiana Barráez recordó este jueves que el Gobierno de Venezuela debe “preservar la vida” de las ciudadanos implicados durante un procedimiento policial. Esto en relación al operativo donde fue abatido el exfuncionario del Cicpc, Oscar Pérez.

“El Estado debe preservar la vida como principio elemental de los derechos fundamentales del hombre. No se respetó la vida de quienes estaban en el operativo contra Óscar Pérez, luego de eso, existió un linchamiento moral hacia los caídos”, señaló durante una entrevista en el programa La Fuerza es La Unión que conduce Jesús “Chúo” Torrealba.

La periodista afirmó que los cuerpos de seguridad “cometieron una serie de errores” durante el procedimiento de captura al exfuncionario del Cicpc. “Allí no se siguió ningún tipo de protocolo, habían acciones atropelladas. Se presentó cada militar que le provocó con las armas que quiso, habían muchos civiles dando ordenes, no hubo ninguna preparación, no había un trabajo de inteligencia”.

Para finalizar, Barráez desmeritó las acciones de los cuerpos de inteligencia y de la Guardia Nacional. “En ese acto perdimos todos, perdemos la convicción en Venezuela se vale todo. A un enemigo del gobierno no se le respetan sus derechos contemplados en la Constitución”.

El pasado 15 de enero de 2018 una comisión de efectivos del Faes y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar iniciaron un operativo de captura a Óscar Pérez en El Junquito. El exfuncionario del Cicpc subió varios videos a las redes sociales donde informaba a la opinión pública que quería entregarse a las autoridades gubernamentales. Sin embargo, fue abatido durante el procedimiento policial.

