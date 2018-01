Barboza: Relación entre VP y la MUD es normal

ND / 29 ene 2018.- El presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza, aseguró este lunes que la no participación de Voluntad Popular en el diálogo con el Gobierno no generó ningún problema dentro de la Unidad Democrática. “Respetamos las razones que ellos tienen para no asistir y ellos se mantienen dentro de la MUD trabajando con nosotros, igual que en el Parlamento, y respetamos la decisión de ellos de no sentirse en un estado de ánimo propicio para irse a sentar allí”, defendió el diputado por Un Nuevo Tiempo (UNT).

El parlamentario aseveró que la relación entre VP y la MUD es “normal” y que la tolda naranja sigue dentro de la alianza.

Defendió la presencia de representantes de la oposición hoy en Santo Domingo y reiteró que esta se da para “insistir” en la necesidad de conseguir “garantías electorales para que la elección presidencial se haga para elegir, no para votar en un proceso que sea un simulacro controlado por el gobierno”.

La semana pasada el CNE anunció que el partido de Leopoldo López se “autocanceló” para las elecciones presidenciales al no registrarse para renovar su tarjeta electoral.

Al respecto, Barboza calificó dicha decisión como un “atropello” y aseguró que la determinación de VP no debilita a la oposición.

Con información de EFE

