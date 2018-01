Barboza: Nuestra participación en las presidenciales dependerá de las garantías

ND / 28 ene 2018.- El presidente de la AN, Omar Barboza, indicó que la participación de la MUD en las elecciones presidenciales dependerá de si hay garantías.

Así lo comentó durante el programa Diálogo con, transmitido por Televen.

“Estamos reconstruyendo la Unidad Democrática para que el cambio sea posible y reconstruir el país, que es lo que está planteado”, expresó.

Según Barboza, “tenemos el apoyo de la gran mayoría del pueblo de Venezuela que quiere un cambio”.

“¿Cómo lo sabes?”, preguntó Carlos Croes.

“Bueno, se ve en la calle, en las encuestas. Hace falta que estemos unidos para que una sola candidatura unitaria pueda representar las esperanzas de cambio que tiene el pueblo”, enfatizó el dirigente opositor.

Croes agregó: “¿La mayoría que ustedes señalan apoya a la oposición o apoya a los opositores?”.

“Una cosa es medir a un grupo determinado de la oposición, y otra cosa es medir la necesidad y la decisión de cambio que tiene la mayoría de los venezolanos. Los venezolanos no soportan esta pavorosa crisis que están viviendo y no van de dejar de participar en una oportunidad, si se presenta con transparencia, con garantías, con observación internacional de cambiar al presidente Maduro, que es el responsable principal de la crisis que está sufriendo el pueblo de Venezuela”, indicó Barboza.

Elecciones transparentes y libres

Por otra parte, Croes preguntó: “La mud como tal, la oposición concentrada allí, ¿está dispuesta a participar en las próximas elecciones presidenciales?”.

“Está haciendo en estos momentos ese análisis en función de ver si hay garantías electorales para una elección transparente y libre, que haya una observación internacional que la verifique, y también exigiendo el tiempo necesario para organizar este proceso”, afirmó el parlamentario de UNT.

Agregó: “Nosotros somos demócratas y estamos de acuerdo en que quien tiene que resolver una crisis del tamaño de la que tiene Venezuela es el pueblo con su voto. Pero no es un simulacro electoral, son unas elecciones de verdad, donde se respete la voluntad popular y con seguridad que si se respeta como se debe respetar, aquí va a haber un cambio profundo, no solamente de gobierno sino de modelo de gobierno”.

Condiciones electorales

Asimismo, Croes indicó: “¿Cuáles serían las condiciones básicas que ustedes le exigen al Gobierno?”.

“En primer lugar, que sea un proceso civil, un proceso donde todos los derechos de los electores se respeten (…), donde no haya el ventajismo comunicacional que hay en este momento. El Gobierno tiene acaparados los medios de comunicación y cadenas todos los días. Que haya igualdad de posibilidades de que ambas partes transmitan sus mensajes. Que haya libertad plena para que los electores, sin presiones de ningún tipo, libremente, escojan el destino que quieren para Venezuela”, apuntó Barboza.

Según comentó, “hay un grupo asesor de la oposición, encabezado por el exrector Vicente Díaz, que es un experto en materia electoral, que está trabajando en ese tema y ha definido cuáles son esas garantías para evitar que se altere la voluntad del pueblo”.

Destacó: “Compartimos las críticas que se le hacen al CNE. Y entre las cosas que estamos planteando es cambiar el CNE por un CNE equilibrado”.

“El tema de las garantías es fundamental. Por ejemplo, en diciembre de 2015 fuimos a elecciones con ese CNE y ganamos las dos terceras partes de la AN. Pero de allí para acá, el ventajismo oficial se ha profundizado de tal manera que si se repite lo que se ha repetido en los últimos procesos, no podríamos hablar de unas elecciones transparentes y libres. Eso es lo que tenemos que corregir. Aparte de seguir exigiendo un CNE equilibrado”, manifestó.

A su juicio, “no podemos renunciar a la posibilidad de un cambio político por la vía democrática, si es que hay condiciones para que eso se produzca”.

“¿Quién determina si hay condiciones o no?”, preguntó Carlos Croes.

“Hay un estándar internacional en el mundo democrático que determina cuáles son las condiciones. Transparencia, respeto al elector, no intervención militar, no compra de voto público, no presiones, no amenazas, no estar deteniendo dirigentes por cualquier cosa que digan, no comprar los medios de comunicación (…). Para eso son los expertos, para eso es la observación internacional”, puntualizó el diputado.

Resaltó: “Lamentablemente aquí, que hablan del mejor sistema electoral del mundo, la mayoría de la población tiene desconfianza en el sistema por todo lo que ha ocurrido y porque tenemos un CNE parcializado políticamente”.

Participación dependerá de las garantías

Por otro lado, Croes preguntó: “¿En la MUD hay un consenso para ir a las elecciones cualquiera sean los resultados de la reunión de Santo Domingo?”.

“El consenso que hay en la MUD es definir primero las garantías y el tiempo para luego definir la participación o no. Nosotros siempre somos proclives a buscar la salida electoral, pero no cualquier salida. No es un simulacro, sino unas elecciones transparentes de verdad. Y eso es lo que está determinando la MUD antes de tomar la decisión sobre la participación”, insistió Barboza.

También consideró que es necesario “salir unidos a producir el cambio político”. “Se va a reconstruir la Unidad para que sea posible el cambio político con una sola candidatura que represente las esperanzas del pueblo de Venezuela”.

“El acuerdo ha sido afectado gravemente”

Adicionalmente, Barboza comentó que “no es lógico hacer una elección presidencial en abril, cuando el candidato electo va a tomar posesión el 10 de enero del año que viene. Se podría dar la circunstancia de que hay un presidente electo que tenga que congelarse siete meses mientras está gobernando el presidente en ejercicio”.

En su opinión, la decisión de la ANC “responde” a las sanciones internacionales, “contrariando lo acordado en el diálogo en la República Dominicana”. “El Gobierno tomó la decisión utilizando a la llamada constituyente que no es sino un foro del chavismo para expresar la voluntad del partido de gobierno”.

“Al tomar el Gobierno esta decisión rompe uno de los temas, toma unilateralmente una decisión con respecto a uno de los temas en discusión, afectando su compromiso en la mesa de diálogo de acordar la fecha definitiva si es que había un acuerdo”, afirmó.

En ese sentido, enfatizó: “El acuerdo ha sido afectado gravemente con esta decisión unilateral del Gobierno”.

El diputado consideró: “Creemos que la fecha ideal es la que más se aproxime a la toma de posesión del nuevo presidente”.

Barboza no descarta que en las próximas conversaciones con el Gobierno se acuerde extender el tiempo de las presidenciales, “para que haya más tiempo para preparar las elecciones y sobre todo que haya garantías suficientes de que el elector pueda votar libremente”.

Primarias o consenso

De igual forma, se refirió a la escogencia del candidato presidencial de la MUD. Según expresó, “vamos a lanzar a alguien que le va a ganar, de eso se puede tener la seguridad”.

“Es posible que se inicien unas primarias y se termine en consenso. Un buen sector de la MUD está promoviendo la posibilidad de un consenso, pero no puedo adelantar un criterio definitivo porque no se ha producido”, puntualizó.

Barboza señaló que “no se puede excluir a nadie, no es un tema propiedad de los partidos políticos. Lo que está en juego en Venezuela afecta a toda la sociedad. Hay que tomar en cuenta a todas las alternativas posibles”.

vaya al foro

Etiquetas: diálogo | Diálogo con | elecciones presidenciales | MUD | Omar Barboza