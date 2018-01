Barboza: AN ejercerá sus atribuciones de control a pesar de lo que diga el Gobierno

Jennifer Suárez / 10 ene 2018.- El presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza, aseguró este miércoles que el Parlamento cumplirá con todas sus funciones “a pesar de lo que diga el Gobierno”.

“Como a la AN le corresponde constitucionalmente la atribución de controlar la administración pública nacional, el Gobierno decidió gobernar sin control, no quiere tener a nadie que lo control, porque le quitó las competencias a la AN”, explicó el parlamentario durante el programa Entrevista Venevisión.

En este sentido, aseguró que “nosotros vamos a ejercer nuestras atribuciones de control, le diremos al países cada vez que sea necesario las violanciones a la constitución, a las leyes, el mal uso del patrimonio”.

Con respecto a la criptomoneda, Barboza indicó que “en primer lugar, el petro como criptomoneda no es constitucional de acuerdo a lo estipulado en el artículo 12, ya que el petróleo o cualquier patrimonio cultural no se puede dar como garantía; en segundo lugar artículo 318 de la Constitución dice que la unidad monetaria de Venezuela es el bolívar y que solamente a través de acuerdos internacionales con otros países nosotros podríamos tener otro tipo de pago que no sea el bolívar. Además de esto la Ley de Hidrocarburos en su artículo tercero prohíbe la venta del petróleo como garantía”.

“Esto es una manera del Gobierno de incumplir con sus obligaciones. El Gobierno debe entender que si cosas como estas no son aprobadas por la Asamblea Nacional, entonces es nulo” resaltó.

El parlamentario también se refirió a las últimas declaraciones ofrecidas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en las que asegura que en Venezuela “no se necesita una ayuda humanitaria”, a lo que Barboza respondió que “la gente del Gobierno que dice que en Venezuela no hay una crisis humanitaria, no está viendo lo que está ocurriendo en el país. Yo no tengo que decir muchas cosas para que la gente sepa que vivimos en una situación crítica, sin embargo, la gente está sufriendo todo esto por causas de un control de cambio, un dólar paralelo”.

“La circulación monetaria tiene que corresponder con las reservas internacionales y con la producción nacional, pero si se convierte al Banco Central de Venezuela en una fábrica de billetes sin respaldo, se destruye el Bolívar y la capacidad adquisita de las personas para poder comprar”, explicó.

Con respecto a lo discutido el día de ayer en la Asamblea Nacional, destacó que “lo que se planteó ayer fue que la AN se convierta en promotora para una alianza nacional para la solidaridad humanitaria”.

“La alianza consiste en que, por ejemplo, nosotros vamos a visitar a muchas instituciones calificadas que pueden ayudar a los ciudadanos. Nosotros somos promotores de la alianza. Esto es un tema humano que debe estar por encima de las ideas políticas”, enfatizó.

Y agregó que “nosotros somos del criterio que el cambio político es una precondición para que se pueda generar el cambio de fondo, por eso estamos impulsando la reconstrucción de la unidad nacional como alternativa. Si la gente no ve una unidad, se desmotiva”.

Del misml modo, Barboza explicó, en referencia a la Ley contra la Guerra Económica aprobada el día de ayer por la Asamblea Nacional Constituyenge que “ninguna ley que apruebe la ANC es constitucional, sin embargo, no podemos saltar esta realidad si el ejecutivo la aprueba”.

