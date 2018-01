Aveledo: Va a ser difícil realizar las elecciones primarias

Ronald Romero / 29 ene 2018. El exsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, aseguró este lunes que “está difícil realizar las Primarias” por parte de la oposición para elegir al candidato que enfrentará Maduro en las elecciones presidenciales.

“En las condiciones actuales creo que es muy difícil hacer las Primarias, hay que buscar un camino de consenso. Lo que es primordial es tener claro el programa y la vía para la opción de la unidad nacional”, señaló durante una entrevista realizada en el programa Vladimir a la 1 que transmite Globovisión.

El dirigente opositor recomendó que al instalarse un nuevo Gobierno debe hacer “cambios institucionales y sustituir las políticas sociales y económicas. La única doctrina de los ojos es ver con acciones”.

Sobre una eventual candidatura de Lorenzo Mendoza, Ramón Guillermo Aveledo expresó: “He tenido la oportunidad de conocer a Lorenzo Mendoza. Yo sé de su patriotismo y de su compromiso. Creo que cualquier respuesta que debe dar tiene que ser pronto. Yo sé que no es indiferente a la situación de Venezuela, cualquier decisión debe comunicársela al país”.

Para finalizar, el Abogado afirmó que la manera de consultar al pueblo son las elecciones. “Yo no he dicho que si hay que participar o no porque la lucha es orientada a realizar comicios libres y justos. Este año 2018 tiene que haber Presidenciales para que sean instalado el nuevo Gobierno en el 2019”.

Etiquetas: Aveledo | MUD | presidenciales