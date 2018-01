Aveledo: No he manifestado ser candidato presidencial

Ronald Romero / 30 ene 2018.- El exsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, aseguró este martes que no ha manifestado ser candidato a la Presidencial de Venezuela.



“Yo no he manifestado ser candidato y no es mi intención. Soy un militante de la unidad y estoy a servicio a ello para los que quieren un cambio. Yo voy a estimular el entendimiento para ayudar a acercarse, ese papel es más útil, entre todos debemos hacer que todos se reencuentren”, señaló durante una entrevista en el programa A Tiempo que transmite Unión Radio.

El dirigente opositor indicó que su trabajo va orientado para motivar a la sociedad civil para “las cosas cambien” en Venezuela. “La gente hay que incentivarla deben sentir que su voto va a ser respetado. Todos tienen que hacer presión, no hay tiempo para cálculos”.

“La única política sensata es un gran movimiento de unidad nacional. Todo tiene que ir enfocado a elecciones libres y justas, que se realicen en términos satisfactorios para todos los ciudadanos. Hay que reivindicar a la institución del voto”, apuntó el también Abogado.

Para finalizar, Ramón Guillermo Aveledo reiteró: “Es Constitucional que este año elijamos a un nuevo Presidente de la República, debe hacerse una elección libre, limpia y justa, como lo establece la Constitución y la Ley Electoral. Las distintas irregularidades que se presentan en los últimos procesos, luego de que el Gobierno perdiera las Parlamentarias, han sido enfocadas en el ventajismo, que es un extremo inaceptable”.

