(audio) Madre de Oscar Pérez a Elyangélica González: Si no permiten reconocer el cuerpo de mi hijo es porque está vivo

ND / 17 ene 2018.- La madre de Óscar Pérez dijo este miércoles a la periodista Elyangélica González que si el Estado venezolano no permite que familiares reconozcan el cuerpo de su hijo en la morgue de Bello Monte, es porque “está vivo”. Así se lo hizo saber en una entrevista exclusiva que hizo la periodista y publicó y su red social, Twiter.

“Exijo a las autoridades que me hagan entrega del cuerpo de Óscar Alberto Pérez, les exijo que por favor me permitan, con todo el dolor que tengo en mi alma, que mi hijo sea reconocido, si de verdad está en la morgue quiero recuperarlo para darle cristiana sepultura y si no lo permiten, entonces para mí está vivo”, fueron las palabras de la madre del ex funcionario del Cicpc que se rebeló ante el Gobierno venezolano.

La periodista también informó sobre la situación actual que se vive en la morgue de Bello Monte. Dice que hay “mucha tensión” en el sitio.

“Los cuerpos que no tienen que ver con la masacre los sacaron a otras medicaturas forenses, los que llegan, también son desviados”, reportó vía Twitter.

