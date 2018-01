Asamblea Nacional: Declaramos nulo el decreto de creación del Petro

Gilberto Rojas / foto: @AsambleaVen / 9 ene 2018.- La Asamblea Nacional decidió declarar nula la creación de la criptonomeda o criptoactivo denominado Petro. En la sesión ordinaria de este martes y como último punto del día, los diputados alzaron la mano para decirle que no “a este nuevo invento económico de Maduro”.

El acuerdo reza primero declara nulo “el decreto que crea el Petro por ser violatorio de la Constitución y las Leyes; segundo, alertar a los posibles inversionistas y actores del mercado de las criptomonedas sobre la ilegalidad de la emisión del Petro o cualquier otra obligación del Estado venezolano que tenga como garantía las reservas petroleras o de cualquier otro mineral”.

El primero en tomar la palabra sobre este tema fue el diputado por Primero Justicia, Jorge Millán, quien desde la tribuna de oradores explicó que el Gobierno Nacional “quieren vender esta supuesta criptomoneda como una novedad ante el interés global que existe sobre esta nueva manera de hacer mercado (…) pero eso no es una criptomoneda, ellos están creado títulos digitales creando unos barriles virtuales”.

“De forma ilegal están trabajando con nuestras reservas endeudando más y más al país (…) La producción petrolera era de 3.400.000 mil barriles diarios, el año pasado cayó a 1.900.000 y hoy es de 1.700.000. Ante la caída de la producción del crudo estos ahora pretenden, en lugar de recuperar la producción, comprometer ahora nuestras reservas y generar nuevo endeudamiento con ese fulano Petro”, insistió.

También acotó que “Eso del Petro no es más que un nuevo engaño. Endeuda con $ 5.700 millones adicionales que se incorporan a voluminosa deuda del país (…) Al final del día quienes pagan los platos rotos son los venezolanos (…) Alertamos al mundo que esta moneda es ilegal porque Constitución prohíbe que se comprometa la moneda nacional (…) ‘Cuando vuelva la democracia a la República no se hará responsable. Quien invierta en esa criptomoneda ilegal debe considerar que cuando se recupere la institucionalidad del país, ese dinero no va a entrar para resolver el hambre de los venezolanos”.

“El Petro es otra forma de intentar tapar el daño que le hicieron a la industria petrolera venezolana (…) ‘Por ser ilegal no debe ser atendido. A Venezuela no le queda prácticamente nada de lo poco que de por sí se produce de petroleo, entonces, a los que se quieran aprovechar de la miseria, le decimos que no vamos a permitir eso”, cerró.

Por su parte, el parlamentario por Voluntad Popular, Francisco Sucre, tomó la palabra para señalar que “la deuda irresponsable supera Producto Interno Bruto (PIB) del país, porque la economía ha perdido 35 puntos (…) Nadie sabe quiénes van a invertir en esa supuesta criptomoneda. Solo pretenden con eso encubrir su única industria que es la de la corrupción”.

“Pretenden privatizar nuestro recursos minerales. No solo han hablado de privatizar el petroleo sino que han hablado del coltan y otros minerales (…) piensan seguir hipotecando a los venezolanos”, y así insistió “quienes inviertan en esa deuda chimba, fantasma del Petro, deben saber que esa deuda no va a ser reconocida”, apuntó.

Y así continuó: “El valor de las criptomonedas en el mundo es directamente proporcional a la confianza ¿Quién va a confiar en el mundo en una industria petrolera quebrada? (…) Estamos en la obligación de aprobar la nulidad de esa emisión del Petro porque es violatoria de Constitución”.

“Nunca han dicho que el Petro se pueda comprar con bolívares solo quieren monedas duras como yuanes y rublos. Los venezolanos no podrán acceder a eso, entonces este mecanismo parece ser una cuestión de Disneylandia (…) Quieren con el Petro lavar el saqueo institucional que le hicieron a Venezuela”, acertó.

Para concluir con su intervención reiteró que “la deuda sobrepasa el tamaño de nuestra economía. El Petro presupone más deuda (…) No vamos a permitir que se privatice y que sigan hipotecando al país”, dijo.

Etiquetas: Asamblea Nacional | El Petro