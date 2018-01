Salud en movimiento

Estamos atravesando una alerta con el tema del paludismo o malaria, prácticamente todo el país es víctima de la proliferación de esta enfermedad y de otras como la difteria, la fiebre amarilla y el mismísimo sarampión.

Los reportes que los centros de salud y los colegios de médicos han hecho público son alarmantes tanto para el oriente como para el occidente de la nación.

Frente a esta coyuntura, desde la Gobernación de Anzoátegui giramos instrucciones inmediatas para movilizarnos y garantizarle la salud y la vida a los anzoatiguenses.

Convencidos que las enfermedades no tienen color político y que no existen ideologías que nos otorguen inmunidad ante estos males, le he extendido mi mano a las autoridades nacionales y municipales para combatir estas enfermedades en conjunto.

Respondiendo a esta visión, la semana pasada sostuvimos en la sede de Saludanz una reunión con la viceministra de Salud Colectiva, Moira Tovar, y concretamos el acuerdo de unir esfuerzos para garantizarle salud al pueblo.

Nuestro equipo de expertos y funcionarios médicos trabajará de la mano con el Ministerio de Salud e invita a todos los representantes locales del sector a formar un bloque de trabajo que minimice y erradique estos males.

No podemos permitir, y esto se lo expresamos a las autoridades nacionales de salud, que más anzoatiguenses mueran por falta de tratamiento médico y por la propagación del vector que transmite la malaria.

Desde la Gobernación ya ordenamos que se intensifiquen los planes de fumigación en todos los rincones del estado, tomando como prioridad las zonas de mayor índice de afectados.

Para esto, contamos con el apoyo del Ministerio, lo cual es un excelente indicio de que se entendió la necesidad de que nos despojemos de sectarismos o de mezquindades políticas, porque lo que está en juego es la vida de miles de personas.

Además, nuestro compromiso es que la salud del pueblo sea una prioridad y por eso tenemos meses trabajando en este tema, incluso logramos obtener tratamientos para pacientes palúdicos los cuales ya fueron entregados a aquellos que padecían esta dolencia.

En el marco de nuestro Plan de Salud en Movimiento, el cual no se detendrá solo en la contingencia del paludismo, hemos recorrido los hospitales del estado para realizar un evalúo de su realidad para emprender acciones de reacondicionamiento.

En el Hospital Dr. Luis Razetti de Barcelona ya se inició con una ardua tarea de acondicionamiento, con trabajos en diferentes áreas y la atención de problemas como el del aire acondicionado en el centro asistencial.

Hemos visitado los nosocomios de Anaco, Cantaura, El Tigre y ambulatorios en la zona norte, oeste, centro y sur del estado, todo bajo el criterio de fomentar acciones que permitan la optimización del servicio de salud pública.

Vamos a desarrollar un plan asistencial que marque un antes y un después; y es este el reto que todo el equipo humano de Saludanz, y de los distintos hospitales del estado, tienen por delante.

Pondremos la salud en movimiento y al servicio de todos los anzoatiguenses, vamos a lograr ese cambio positivo que todos esperan y que nosotros estamos obligados moralmente a cumplir y así lo haremos.

Cómo gobernador enfocaré gran parte de mis esfuerzos en el tema salud, hasta que enfermedades como las mencionadas queden en el pasado y hasta que cada ciudadano se sienta atendido en nuestros centros asistenciales.

Salud, educación, y alimentación son parte de nuestros ejes de desarrollo dentro de nuestras líneas de acción en el estado, y en eso estamos concentrados para que Anzoátegui se mueva hacia el progreso.

vaya al foro

Etiquetas: Antonio Barreto Sira