Andrés Velásquez: Retroceder al cestaticket en papel es más calamidad para el pueblo

ND / 2 ene 2018.- El exdiputado y dirigente de La Causa R, Andrés Velásquez, repudió el aumento salarial anunciado por el presidente Nicolás Maduro y criticó además que se vuelva a pagar el bono de alimentación con tickets pues, a su juicio, es un “retroceso” para la nación.

“Lo del hambre no es cuento. Hay hambre en Venezuela, es ese el principal sufrimiento de nuestro pueblo. Esto supera la diatriba política, es un asunto de sobrevivencia. Hay que parar esto. Esta dictadura corrupta y de ruina no puede continuar”, escribió Velásquez en Twitter.

Seguidamente se refirió a los anuncios que diera el presidente Maduro el pasado 30 de diciembre cuando aumentó el salario e indicó que el bono de alimentación sería pagado nuevamente con tickets.

“Retroceder a la superada fórmula del cestaticket en papel es otro desacierto más de Nicolás Maduro y mas calamidad para el pueblo. Tienen que irse del poder”, sostuvo.

Finalmente recordó que el cestaticket no entra en la base de cálculo de las prestaciones del trabajador. “Cada cosa en su lugar. No se puede seguir repitiendo que salario mínimo + cestaticket es salario integral. Es incorrecto debido a que el bono de alimentación no es parte integrante del salario y no se considera para prestaciones”.

