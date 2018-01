Asamblea Nacional: Inflación acumulada en el 2017 de 2616%

Ronald Romero / foto: @AsambleaVE / 8 ene 2017.- La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional informó este lunes que la inflación en Venezuela llegó en 2017 a 2616% y que sólo en el mes de diciembre alcanzó el 85%.

“Inflación para el mes de diciembre pasado fue de 85%, según el índice Nacional de Precios de la Asamblea Nacional con inflación acumulada en 2017 fue de 2616”, señaló el Parlamentario Rafael Guzmán durante una rueda de prensa.

El parlamentario aseguró que Venezuela “es el único país con hiperinflación” en el mundo y acotó que “seguir atacando la propiedad privada, pretender controlar el mercado de dólares, nos va a llevar a más desabastecimiento”.

Guzmán también precisó que el Gobierno “tiene interés de someter, de dominar la voluntad de los venezolanos. No solo se pretende controlar lo que comen y las medicinas, sino también los dólares o recursos que puedan enviar – remesas – quienes huyeron del país buscando un mejor futuro”.

Por su parte, José Guerra, afirmó que no se debe hablar de inflación. “Hay que llamar a las cosas por su nombre, hay que hablar de hiperinflación (…) El país llegó a un punto en que urge hacer algo para parar la hiperinflación porque si no este año puede alcanzar el 10 mil por ciento o más. La economía no aguanta más 5 años seguidos de recesión. El aparato productivo está paralizado en más de 40%”.

“La estabilidad de la moneda manejada por BCV es lo que va a hacer que la inflación baje, porque la economía ahora no tiene referente. El único referente que tiene es el paralelo porque el Gobierno no entrega dólares a 10 ya que ese es un dólar de la corrupción”, finalizó Guerra.

Inflacion acumulada