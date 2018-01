Américo Martín:La lección que tuvimos el 23 de enero de 1958 fue la unidad nacional

Ronald Romero / 23 ene 2018.- El fundador del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Américo Martín, aseguró este martes que “la lección” que dejó el 23 de enero de 1958 fue la unidad nacional en Venezuela.

“La primera y principal lección de esa fecha fue la unidad nacional. Cada vez que el pueblo se une se produjeron cambios históricos en el país. El 23 de enero es la primera forma de unidad en la diversidad, no existía la sociedad civil en la época pero sí habían partidos políticos”, señaló durante el programa La Fuerza es La Unión que transmite RCR.

El abogado hizo hincapié que en esa época los adversarios al Gobierno “sí tenían razones” para tener diferencias entre ellos, “pero lo que hoy están en la oposición, no tienen motivos y razones para enfrentarse y difamarse. Los que estaban en la época de 1958 sabían que si Pérez Jiménez seguía en el poder, jamás iban a ser Presidente de la República”.

Américo Martín recordó al dictador de ese tiempo como un “gran líder militar, no fue un efectivo castrense improvisado, tenían fortaleza en las Fuerzas Armadas, no había razón para la quiebra de la institución, pero antes no había solidaridad internacional que hoy tenemos y que debemos cuidar”.

El 23 de enero de 1958 se produjo una rebelión cívico-militar en la que fue derrotada la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Ese día es recordado como un símbolo de los esfuerzos y los sacrificios que tuvo que hacer el país para rescatar y establecer un sistema democrático.

Etiquetas: 23 de enero | Américo Martín | Marcos Perez Jimenez | Movimiento de Izquierda Revolucionaria