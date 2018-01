AD y PJ serán los únicos partidos a validar este fin de semana

Jennifer Suárez / 26 ene 2018.- Acción Democrática y Primero Justicia serán los únicos partidos en validar este 27 y 28 de enero tras la decisión emitida por la rectora del CNE, Tania D´ Amelio.

En el caso de Valencia, estado Carabobo, las máquinas estarán ubicadas en la plaza Bolívar de Miguel Peña, a partir de las 7:00 am hasta las 12:00 m y luego de 1:30 pm hasta las 4:00 pm durante toda la jornada que se efectuará el fin de semana.

Para lograr validar, los partidos deben alcanzar el 1% del registro electoral en Carabobo, lo que correspondería a unas nueve mil firmas por partido aproximadamente, así lo reseñó el portal de El Carabobeño.

Cabe destacar que el día de ayer la rectora del CNE, Tania D´ Amelio informó a través de su cuenta oficial de Twitter que los partidos Voluntad Popular y Puente quedaron “autocancelados” al no atender la convocatoria de renovación de partidos hecha por el ente público.

Del mismo modo, habría advertido que el partido Primero Justicia hasta el momento no había notificado formalmente si no iba a acudir a la renovación. Sin embargo, el día de hoy, luego de que por la misma red social la rectora informara que la MUD no iba a poder validar su tarjeta en 7 estados del país, diversos dirigentes de PJ declararon que colocarán al partido “como la alternativa a la unidad”.

Etiquetas: Acción Democrática | Primero Justicia | validación de partidos