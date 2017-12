Venezolana embarazada fue violada por ocho sujetos en R. Dominicana

ND / 15 dic 2017.- Una venezolana embarazada de 25 años de edad residenciada en República Dominicana fue violada por ocho sujetos cuando salía del trabajo.

La joven aclaró que a dos de sus violadores los conoce. Los ocho permanecen libres pero según la policía local uno al menos ya fue identificado.

“No es la primera vez que ellos hacen eso, porque todos estaban en conjunto. Todos sabían donde era el lugar (…) Tenían machetes, armas, drogas encima (…) y después que me pusieran en todo lo que quisieron, hasta sin condón, y aquí tengo la orden para ponerme una inyección porque no sé qué pueden tener esos hombres. Porque si a mí me lo hicieron se lo pudieron haber hecho a otra”, dijo la víctima.

La venezolana aseveró luego que sí, que ellos habían hecho ese tipo de actos antes a otras mujeres, aunque no aclaró si eran venezolanas las víctimas de los violadores.

“Salí de Venezuela para buscar una mejor vida y ayudar a su familia (…) pero ahora quiero volver a casa”, concluyó.

Con información de Noticiassin

Etiquetas: Migración venezolana | República Dominicana | violaciones