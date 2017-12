TSJ inhabilitó a la Asamblea Nacional dos años por un caso que no llegó a arrancar

Pedro García Otero / 11 dic. 2017.- La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia dejó pasar dos años entre la demanda introducida por Pedro Luis Cabello, candidato a diputado por el estado Amazonas por el PSUV, y el momento en que, mediante su sentencia 221, publicada este jueves 7 de diciembre, decidió la perención de la instancia, lo que significa que Cabello, luego de hacer su primera petición de un recurso de impugnación, el 29 de diciembre de 2015, jamás volvió a actuar en relación con el caso.

Tanto no lo hizo, que ni siquiera fue a retirar los carteles del caso para su publicación en un diario caraqueño, primer paso para iniciar el proceso legal, que debió haber cumplido en alguno de los siete días de despacho del TSJ entre el 13 y 25 de enero de este año.

Es decir, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que en diciembre de 2015 y por la demanda de Cabello, suspendió la proclamación de Nirma Guarulla, Julio Ygarza y Rommel Guzamana, se tardó 13 meses antes de iniciar el proceso de revisión de los argumentos del candidato al circuito 1 de Amazonas en las elecciones parlamentarias de 2015; y once meses más en “archivar” el caso, en total dos años, mientras la Sala Constitucional, en virtud de este mismo caso, en el que no se actuaba, declaraba en “desacato” a la Asamblea Nacional, por no cumplir con los extremos protocolares de la desincorporación de estos diputados.

En todo ese tiempo, el estado Amazonas estuvo, además, sin representación en el Parlamento.

Luis Salamanca, abogado constitucionalista y politólogo, indicó que las consideraciones que se pueden hacer en este caso son políticas y no jurídicas: “Sorprende por qué ahora, qué está sucediendo en este momento, porque ellos (la Sala Electoral) pudo mantener el proceso inactivo, pero por alguna razón no es así”.

Agrega que la perención de la instancia no implica que el caso quede definitivamente cerrado, sino “archivado”; y que en cualquier momento la Sala Electoral lo puede reactivar, aduciendo razones de protección de la Constitución.

La razón de la cautelar por la que se suspendió la proclamación de Guzamana, Ygarza y Guarulla fue que los votos nulos superaban la diferencia entre Cabello y Guarulla. El 29 de diciembre de 2015, la Sala Electoral suspendió sus vacaciones decembrinas para aceptar este recurso de impugnación, como el de Nicia Maldonado como representante indígena en el mismo estado, y otras seis impugnaciones.

¿Es este el primer paso para la finalización del “desacato” (figura no prevista en ningún ordenamiento jurídico venezolano) de la Asamblea Nacional?

Salamanca no lo descarta, como tampoco otro abogado constitucionalista que fue consultado por Noticiero Digital sobre la sentencia 221 y, declarando en condición de anonimato, la consideró “producto” de las negociaciones en República Dominicana.

“Tanto Jorge Rodríguez como varios cancilleres han dicho que hay buenas perspectivas para un acuerdo en Dominicana”, señaló Salamanca. “Obviamente, la eliminación del desacato de la Asamblea Nacional por la Sala Constitucional, que en Derecho sería lo que seguiría a esta sentencia de la Sala Electoral, no va a ser lo único que debe haber negociado la oposición”, indica.

De cualquier manera, e incluso sin desacato, lo que puede hacer la Asamblea Nacional está limitado por una Sala Constitucional que le ha declarado inconstitucionales todas sus decisiones, incluso antes de asumir la figura del desacato como la razón última de las mismas, señala Salamanca, quien está claro con algo de la sentencia 221: “Lo que significa es que usaron al TSJ para una causa política, allí no había nada”.

“Nada” para un caso por el que tres diputados perdieron dos años de sus cargos, y todo el país vio su poder legislativo (y su voto) anulados.

