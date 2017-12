El sueldo mínimo no alcanza para un Ponche Crema

ND / 13 dic 2017.- El Ponche Crema no se salvó de la inflación descontrolada que sigue acabando con el bolsillo del venezolano. La particular bebida navideña, la misma que tomaban madres y abuelas sin remordimiento mientras decoraban la casa, ya no estará en la mesa este 24 de diciembre.

Bs. 573.541 es el precio al que llegó el Ponche Crema esta navidad, al menos hasta este 13 de diciembre.

Es importante destacar que con los ya varios aumentos decretados y celebrados por el Gobierno Nacional, con el presidente Nicolás Maduro a la cabeza, el salario mínimo del venezolano llegó a los Bs 456.507. Esto quiere decir que el Ponche Crema cuesta Bs. 117034 más que lo que gana un trabajador común en todo un mes.

Si a esto se le suma el pan de jamón, el pernil, la ensalada de gallina, las hallacas, los bollos, las nueces, las avellanas, las uvas y las mandarinas, pues ¿cuántos salarios mínimos harán falta?

Es importante destacar que la inflación en noviembre pasó del 50 %, el dólar paralelo sobrepasó los Bs. 100 mil (Bs. 100 millones de los viejos), la escasez de carnes y pollo se agrava y la solución no se asoma.

vaya al foro

Etiquetas: inflación | Navidad | Ponche Crema | sueldo mínimo