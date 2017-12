La no venta de petróleo a Estados Unidos

Si Venezuela dejara de enviar petróleo a Estados Unidos, tal como se ha planteado en algunos discursos recientes, el primer perjudicado sería Citgo, pues perdería a uno de sus proveedores habituales y tendría que salir a buscar otros proveedores de petróleo que estén dispuestos a hacer operaciones con dicha firma venezolano norteamericana. Lo más probable, sin embargo, es que Citgo encontraría rápidamente a algún proveedor, en alguna parte del mundo- dentro o fuera de Estados Unidos – pues la cantidad de petróleo a nivel mundial no disminuiría por una decisión venezolana como la que estamos comentando. Seguiría presente la misma cantidad de oferta y la misma cantidad de demanda, y si es que estas varían – como lo hacen cotidianamente – no sería ya como consecuencia de la decisión venezolana, sino por los vaivenes propios del mercado. Después de algún período de desajuste, el total de lo producido se encontraría en el mercado con el total de la demanda. Alguien tendría que pagar, en todo caso -seguramente la propia Citgo – el riesgo y el costo reputacional que implica, sobre todo en Estados Unidos, hacer operaciones comerciales con una empresa estatal venezolana.

Lo que variaría, seguramente, sería la distribución geográfica del petróleo producido a nivel mundial. Venezuela tendría que vender más petróleo en el Asia, probablemente en China, en India y en Singapur, países que ya hoy en día compran una cantidad importante de los hidrocarburos venezolanos, mientras que Estados Unidos tendría que aumentar la cantidad comprada en Colombia, en México, en Canadá, en Arabia Saudita y en otros países productores, todos los cuales seguramente asumirían esa responsabilidad con una sonrisa en el rostro, sobre todo los que no son miembros de la OPEP.

Las otras variables que sufrirían cambios, en todo este escenario, son los gastos en transporte, y sus impactos sobre precios y ganancias. Alguien tiene que pagar los mayores costos de transporte que necesariamente se generarían. O lo pagan los consumidores, por la vía de unos mayores precios, o lo pagan los países productores, por la vía de menores ganancias. El petróleo venezolano tendría que venderse en mayor medida en el Asia, lo cual encarecería el precio final del producto, o reduciría el excedente que Venezuela obtendría por esa venta, dado que sus costos aumentarían por efecto del transporte. A Estados Unidos le sucedería algo similar: tendría que pagar más por el petróleo comprado internacionalmente, pues los costos de trasporte aumentarían por efecto de las mayores distancias, con el consiguiente perjuicio para el consumidor final, o seguiría pagando lo mismo y los costos de transporte tendrían que ser asumidos por los países vendedores.

¿Quién ganaría con todo este reacomodo del mercado petrolero? Indudablemente ganarían las empresas de transporte marítimo, que tendrían que mover el petróleo a mayores distancias a través del planeta. ¿Ganaría algo Venezuela? ¿Obtendría mejores precios por su petróleo? Probablemente no, pues tendría que asumir parte al menos de los mayores costos del transporte. ¿Lograría vender más petróleo? Probablemente no, pues el mercado seguiría con el actual equilibrio entre la oferta y la demanda. ¿Recibiría el pago en forma más rápida y más liquida? Probablemente no, pues el petróleo vendido a China se canaliza, al menos en parte, a reducir el monto de la deuda con ese país, pero no genera íntegramente nuevos ingresos líquidos.

Es altamente probable que el dejar de vender petróleo a Estados Unidos sea una medida que solo se explica en un contexto de renegociación y reprogramación de la deuda externa venezolana que sea duro, largo y complicado, y en la necesidad consiguiente de alejarse de mercados financieros que pueden ser más exigentes y molestos en materia de exigir pagos al Gobierno y a su empresa petrolera.

vaya al foro

Etiquetas: Sergio Arancibia