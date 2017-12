Se terminó la “Net Neutrality”: Proveedores controlarán qué contenidos se privilegian en Internet

ND / 14 dic. 2017.-La FCC de los Estados Unidos derogó hace minutos la orden conocida en inglés como la “net neutrality” que impedía que los proveedores de Internet limitaran el acceso a sitios web.

La decisión generó cualquier cosa menos consenso en la Comisión Federal de Comunicaciones. Mignon Clayburn, una de los cinco integrantes de la directiva de la FCC, mostró carpetas con cartas solicitando se mantuviera la net neutrality, y señaló que “después de la votación de hoy, la libertad que conocemos en Internet quedará como el gato de Cheshire (de Alicia en el País de las Maravillas). Se desvanecerá, y todo lo que veremos de ella será una amplia sonrisa”.

¿Qué es la “net neutrality”?

El principio de neutralidad de Internet (Net Neutrality) establece que todos los que participan en Internet acceden de manera igual al ancho de banda. Los proveedores no pueden establecer diferencias basadas en, por ejemplo, quién puede pagarles para obtener un mayor ancho de banda que sus competidores, ni pueden cerrar ningún tipo de tráfico. Es decir, concibe a Internet como un servicio y no como un negocio, lo que ha sido desde que comenzó a expandirse a comienzos de los años 90 del siglo pasado.

Según lo que afirman los detractores de la iniciativa presentada por Ajit Pai, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, eliminar el principio de la igualdad de acceso generará distorsiones en la competencia, aumentará el poder de las grandes corporaciones, y desalentará las nuevas iniciativas.

Adicionalmente, aumenta los temores sobre un incremento de los “hechos alternativos” y la “posverdad” favoreciendo los servicios asociados a quienes puedan cancelar más dinero por ellos.

La nueva regulación establece, solamente, que el usuario de Internet tiene derecho a saber cuándo su sistema está siendo “estrangulado” (throdled) para permitir que un contenido tenga primacía sobre otros en Internet.

Se teme, adicionalmente, un “Internet de dos velocidades”: Premium para aquellos que pueden pagar por él, con otro ralentizado para quienes no cancelen. Se teme que muchos servicios que hoy son gratuitos, como las redes sociales, pasen a costar dinero; toda esta discusión está aderezada con la sospecha permanente que generan las iniciativas presentadas por Donald Trump.

Quienes están en contra de la legislación presentada por Pai, además, hacen uso de sus antecedentes para rechazar el proyecto: Pai es un abogado corporativo, que hizo la mayor parte de su carrera en Verizon, uno de los grandes proveedores de servicios de banda ancha en Estados Unidos, junto con Comcast y AT&T.

Un vocero con tanto peso moral como Tim Berners-Lee (a quien se acredita como uno de los padres de la World Wide Web) afirma que “si se revocan las leyes de neutralidad de la red en EEUU, los proveedores de Internet qué empresas tendrán éxito en Internet, qué voces son oídas y cuáles son silenciadas”.

Y aunque la legislación solo operaría para Estados Unidos, el hecho de que gran parte del tráfico mundial de Internet pasa por ese país (en Suramérica, por ejemplo, es 99%, según la web Sputnik, que está fuertemente influida por el Gobierno ruso), lo que se decidió hoy en la FCC tiene influencia mundial.

Además, existe el muy bien fundamentado temor de que una iniciativa semejante sea, legal o de forma encubierta, promovida en otras regiones del mundo, especialmente por Gobiernos inescrupulosos coludidos con empresas de telecomunicaciones de sus países.

Quiénes apoyan la normativa

Según encuestas recientes reflejadas por Vice, 83% de los estadounidenses apoya mantener la Neutralidad de Internet, lo cual no solo refleja a los votantes demócratas: 78% de quienes se identifican como republicanos también están de acuerdo con mantener las cosas como están.

Sin embargo, se da como un hecho que en la Cámara de Representantes, controlada por los Repúblicanos del partido de Trump, la decisión de Pai será Ley muy pronto.

El propio Pai escribió un artículo recientemente en el Wall Street Journal señalando que la nueva regulación “salvará el Internet abierto” al promover la inversión en nueva tecnología y en nuevas maneras de hacer Internet accesible en todo momento y lugar. El WSJ, por cierto, ha publicado varios artículos en la misma línea.

Otros grandes medios estadounidenses, como USA Today, están en la misma posición. Se afirma que el principio de Neutralidad de Internet ya estaba seriamente comprometido en 2015, cuando Barack Obama, el anterior presidente de EEUU, reclasificó la banda ancha como un servicio de telecomunicaciones y “sujetó a la industria a las regulaciones que regían en 1934, cuando el Gobierno tenía que entenderse con Ma Bell”, según escribe en este diario el experto Jon Gabriel.

“La verdad es que volveremos a aquellos tiempos remotos de hace 30 meses, cuando la mayoría de las páginas web que tenemos hoy no existían”, ironiza Gabriel, señalando que la directiva de Obama “crea una barricada de nuevas reglas para frenar un problema que no existía”. La neutralidad de la red, agrega Pai, “es una solución que no funciona para un problema que no existe”.

Etiquetas: control de internet | Donald Trump | net neutrality