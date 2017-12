Se cuela audio de Josh Holt: Estoy muy débil y asustado, no sé qué hacer

ND / 12 dic 2017.- El prisionero norteamericano en Venezuela y ex misionero mormón de Utah, Josh Holt, publicó un mensaje en audio este lunes donde señala que tiene problemas de salud, y se escucha bastante débil y asustado, dice su familia.

“Estoy muy mareado y no puedo pensar, me duele mucho el estómago (…) Me duele mucho y no sé qué hacer. Nunca me me sentido tan mal”, se puede escuchar en el mensaje que saliera a la luz pública la noche de ayer.

La nota de voz dura 40 segundos y sus padres ya tuvieron acceso a ella. Reaccionando a la grabación, la familia de Holt volvió a “implorarle” al Gobierno de Nicolás Maduro, suelte al joven estadounidense.

“Josh Holt está delicado de salud, por eso pedimos que el Gobierno Venezuela lo libere de inmediato por razones humanitarias (…) Nuestros líderes en el Gobierno Federal deben duplicar sus esfuerzos por traerlo a casa antes que sea demasiado tarde”, reza un comunicado publicado horas después de la grabación.

El Departamento de Estado ya ha dado a saber su preocupación por el estado de salud de Holt, y además porque no se le esté atendiendo. “Seguimos muy preocupados por su salud y bienestar”, dijo la semana pasada Heather Nauert, portavoz del Departamento de Estado. “El empeoramiento de su estado de salud ha sido exacerbado por las demoras en las autoridades venezolanas en darle el tratamiento médico necesario. Algunas veces le han bloqueado el tratamiento completamente”.

En junio Laurie Moon Holt, su madre, aseguró que Josh había perdido al menos 50 libras desde que fue apresado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. El cabello también se le estaría cayendo.

Es importante recordar que Joh Holt fue detenido en Caracas el 30 de junio del 2016. Fue acusado de portar y esconder fusiles automáticos y una granada en la casa de su novia y prometida, Thamara Caleño.

Sus abogados ya han demostrado de muchas maneras la inocencia del norteamericaon, y de hecho ya se tienen testimonios de que las armas fueron sembradas.

Hoy el Helicoide es la casa y hogar de Josh Holt, un preso norteamericano condenado como preso político, cual si fuera un espía. Cualquier parecido con casos de Corea del Norte o Cuba, no es coincidencia es patrón.

