Samán: Vicios del CNE no se pueden repetir

Jennifer Suárez / 15 dic 2017.- El ex candidato a la alcaldía del municipio Libertador, Eduardo Samán, aseguró que en el proceso electoral celebrado el pasado domingo se registraron “vicios muy graves”, mismos que a su juicio no pueden repetirse en otras elecciones.“Cosas como que mi nombre no apareciera en el tarjetón, a pesar de que fuimos al periodo de sustitución por el candidato que había antes, fueron algunos de los hechos irregulares que pudimos observar”, indicó Samán en entrevista con Eduardo Rodríguez en el programa A Tiempo, transmitido por Unión Radio.

El excandidato recordó que “la participación es un derecho humano”. Asimismo denunció que el reconocimiento de que era candidato se dio ese mismo día a las 3 de la tarde, cuando una de las rectoras del CNE se lo confirmó a una periodista que le hizo la pregunta.

Samán señaló que “hechos como los que ocurrieron el pasado domingo no se deben repetir, pero además nos debe llevar a la reflexión”.

Con respecto a algún pronunciamiento que hubiese hecho el CNE, el también profesor universitario afirmó que “el Consejo Nacional Electoral nunca respondió ni una sola comunicación que se le hizo, hubo un total silencio administrativo en un momento electoral donde estaba en juego el sistema democrático”.

