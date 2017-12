Otra Navidad peleando con la basura

Es preocupante y deplorable la situación que vivimos los venezolanos, pareciese que no hay ninguna diferencia en quienes son los encargados de velar por el funcionamiento de los servicios públicos, por demostrar quién es el mejor y más parecido a los kiptocratas y ocloclaratas como gerente, ya que estos, están en una situación de bochorno por el mal funcionamiento y por ende la deficiencia e ineficacia que se percibe en cualquiera de ellos.

La gran contradicción que observamos el venezolano común es cuando vemos por televisión al ágrafo e ignaro del inmaduro, en sus interminables peroratas, expresar que somos un país potencia, cuestión que choca crudamente con la realidad cuando se va a cualquier oficina pública y se consigue que no hay internet para tramitar un traspaso de vehículo, asi como tampoco papel para los certificados de salud o partidas de nacimiento.

Una de las situaciones más aberrantes que observamos en cualquier lugar, es el problema de la basura, la cual adorna la mayoría de las calles, avenidas, plazas, quebradas y entes públicos, y pareciese que los funcionarios de las tres instancias de gobierno que tienen que solucionar dicho problema, sean gobierno nacional, regional o municipal, se disputan el liderazgo por demostrar quién es el peor ejerciendo su función.

\

En días pasados, después del triunfo de Esteban Bocaranda, como nuevo Alcalde de la Colonia Tovar, tuve que desplazarme a esa localidad por Mamera y mientras subía observaba estupefacto los inmensos promontorios de basura al borde de la vía. Al llegar al Junquito palpamos el deterioro del sector y en La Colonia Tovar, se aprecia a simple vista el deterioro de la misma por la falta de atención de los alcaldes y gobernantes chavistas, ya que en vez de ocuparse de los problemas de la localidad y de sus ciudadanos, estaban pendiente de la cartilla conocida como el Plan de La Patria.

Luego al bajar por La Yaguara, las nauseabundas aguas negras por toda la vía, complementan el perfume que emana de los basureros, los cuales se entrelazan como un rosario de nunca acabar, para contribuir con el deterioro del ambiente e igualmente coadyuvar al incremento de enfermedades como la soriasis y respiratorias. Esta situación nos llevó a pensar lo dañino y perverso que resulto para la ciudad de Caracas la gestión de esos alcaldes incapaces como el Bernal y el psiquiatra resentido de Jorge Rodriguez, ya que ninguno de los dos implemento un plan de saneamiento para la ciudad y el legado que dejaron fue de miseria y destrucción de la ciudad.

Pero no es solamente Caracas la que está inundada de basura, es toda Venezuela, ya que la prensa regional y nacional independiente, que se resiste a claudicar ante estos delincuentes y narcotraficantes que dirigen el gobierno, muestran crudamente la realidad del país, ya que en la vía conocida como la trasandina, subiendo por Barinitas hasta Apartaderos, tiene inmensos promontorios de basura que chocan con la belleza del paisaje andino.

En el estado Vargas, entidad en la cual vivo y conozco como la palma de mi mano, la situación de los servicios públicos es deprimente. El gobernador actual cuando llego al poder en 2008, abusando de su jerarquía como integrante de la peste militar, le quito las competencias al alcalde de entonces y entre ellas, la de la recolección de los desechos sólidos, pero su estrategia basada en el plan de la patria no ha dado resultados, ya que la construcción de obras suntuarias como las dos plazas Bolivar, ubicadas en Catia La Mar y La Guayra, chocan con la cruda realidad de los habitantes de La Pichona, Los Olivos, Vía Eterna, Ezequiel Zamora, El Gavilán, Las Trincheras, Punta Care, El Tigrillo, entre tantos, quienes pelean diariamente con los promontorios de basura, en la búsqueda de espacios para transitar libremente y llegar a sus puestos de trabajo y si alguien duda de esta realidad, puede darse un paseo por la calle Bolivar de la Guayra y transitar por ella desde la casa Guipuzcoana, en la cual está el despacho del gobernador y seguir hasta el despacho del Alcalde, en una distancia no mayor de 150 metros y podrá apreciar el cariño y amor que tienen esos funcionarios por la ciudad patrimonial de La Guayra, con sus 17 monumentos históricos nacionales, en completa ruindad, los cuales serían un orgullo para cualquier gobernante y burgomaestre, que se precie como servidor público.

No entendemos como después de 18 años de gestión chavista, comunista y militarista, La Guayra este tan deplorable, el bote de aguas negras frente a la nueva plaza Bolivar, al igual que en Caraballeda, o La Soublette en Catia La Mar, es una constante y la pestilencia emanada de ellas, debe tener mareados tanto al Bolivar ecuestre como al innombrable. La Calle Bolivar es un bochorno de ruindad y el casco histórico colonial, refleja la desidia, orfandad y maltrato de unos gobernantes que no se preocupan por preservar una ciudad con una morfología urbana que pudiera ser la envidia de cualquier país del mundo, pero eso no es aquí, porque la cultura revolucionaria, impuesta por estos kiptocratas, consiste en el robo a mansalva de los dineros públicos.

La ineficiencia, ineficacia y maltrato a la región varguense es de tal magnitud, que por construir el estadio del Pavero, cortaron la red de aguas servidas que viene de Naiguatá y que debía llegar a la planta de tratamiento de Punta Gorda, asi como también la cortaron en Guanape, para construir una futura pirámide de agua, la cual será otro adorno para la ciudad, porque si por algo se ha caracterizado el gobernador general es contratar una empresa dedicada adornar la vía principal en fechas puntuales, navidad, carnaval, semana santa y vacaciones escolares, pero nada de mejoramiento de los servicios públicos.

En síntesis, el problema de nuestro país es que tenemos unos funcionarios públicos que no lo quieren y vemos con preocupación que este país potencia, con gobernantes que quieren ser actores de televisión, porque lo que les gusta es una pantalla, para tratar de inducirnos a que ellos son lo mejor del mundo, pero la crisis que vive la ciudadanía en todos sus órdenes contradice el mensaje del ágrafo, porque hasta ahora lo que han demostrado es que la potencia de sus políticas ha generado la mayor escasez de bienes y servicio, por lo que somos un país potencia en escasez, nada más, y lo lamentable de estas navidades es que ni siquiera pueden recoger la basura, por lo que navidad esta embasurada por culpa del inmaduro y sus secuaces.

Historiador

vaya al foro

Etiquetas: Rubén Contreras