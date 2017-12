Régulo Reina (PCV): El CNE cometió un error electrónico y adjudicó elección a otro

ND / 15 dic 2017.- El candidato a la alcaldía de Libertador en Monagas por el Partido Comunista de Venezuela, Régulo Reina, reiteró su rechazo a la designación como alcalde de Miguel Presilla, al mostrar documentos consignados ante el Consejo Nacional Electoral que demuestran que él fue el candidato ganador de las elecciones del 10 de diciembre en el municipio Libertador, capital Tembladores.

“Esto no tiene precedente en nuestro país (…) nosotros creemos hasta los momentos que fue un error del sistema (…) porque el ciudadano Miguel Presilla no fue candidato y no apareció tampoco en la boleta electoral, entonces no sabemos, pensamos que fue un error electrónico”, sostuvo durante Primera Página por Globovisión.

Luego de enseñar ante las cámaras todos los documentos que lo hacían candidato, incluso uno en el que hacía la solicitud de permiso ante la Asamblea Nacional Constituyente para su postulación – una que no fue respondida- y también las actas con su nombre, insistió en que el CNE tuvo que haber tenido un “error electrónico”.

“Nuestra candidatura fue admitida por el Consejo Nacional Electoral –dijo mostrando la admisión del CNE ante su candidatura y el acta de su candidatura- yo cumplí con todo el procedimiento para ser candidato, ahora, si hay un supuesto documento de la Asamblea Nacional Constituyente que enviara al CNE nosotros lo queremos ver”.

Días atrás, el director regional del CNE en el municipio Libertador le aseguró al Periódico de Monagas que la ANC no había admitido la candidatura de Reina, y que por lo tanto el ganador era Presilla. Que desde el Poder Electoral no se podía hacer nada, ya que “la ANC tuteló el evento electoral, así que ellos son los que tienen la última palabra”.

