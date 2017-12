Ramírez: La situación económica de Venezuela es un caos

Jennifer Suárez / 26 dic 2017.- El ex embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Rafael Ramírez, se refirió este lunes a la situación económica del país como un “caos”.

“La situación económica, tanto a nivel macro, como a nivel de la economía popular, cotidiana, del día a día, es cuando menos un caos. Un desastre, producto de mucha improvisación, desconocimiento, irresponsabilidad, ineficiencia en el manejo de temas tan complejos: inflación, devaluación monetaria, desabastecimiento, caída de la producción de petróleo, caída de la producción interna, todos los sectores económicos paralizados o semi-paralizados, las instituciones encargadas de la economía cotizadas, sin cumplir sus tareas”, aseguró.

En este sentido, expresó que el Gobierno “no cuenta con un plan”, al tiempo que manifestó su preocupación por lo que a su juicio es una “crisis económica”.

“Estamos en medio de una tormenta, sin radar, ni brújula, sin saber cuál es el destino final, a dónde vamos a llegar”, indicó.

Del mismo modo, se refirió al declive por el que se encuentra Pdvsa, por lo que aseguró que “los nuevos directivos y responsables que fueron colocados en la estructura de Pdvsa, parece que tenían otras prioridades. Primero, mostraron un absoluto desconocimiento del manejo de estos asuntos. Luego, se desmantelaron en las áreas operacionales cuadros con la autoridad y la ascendencia sobre los trabajadores. Se crearon grupos artificialmente para introducir elementos que socavaron la autoridad de los distintos niveles de supervisión”.

Expresó que “estamos en una trampa, de la que hay que salir rápido, lo más pronto que se pueda, es como estar atascado en el camino en un invierno en Apure”.

“El día a día del pueblo se hace una pesadilla. Se está abusando del carácter noble y profundamente leal de nuestro pueblo chavista, del que cree en la revolución. No es justo lo que está pasando, no es lo que Chávez quería. Estamos viviendo los efectos de un paquetazo económico. No se vislumbra una solución”, manifestó.

Lee el artículo completo en https://www.aporrea.org/energia/a256901.html

vaya al foro

Etiquetas: economía | Rafael Ramírez | Venezuela