Raffalli: No es mendicidad pedir ayuda cuando niños están muriendo

ND / 15 dic 2017.- La colaboradora de Cáritas Venezuela, Susana Raffalli, reiteró este viernes que la crisis humanitaria que vive el país necesita ayuda internacional, “no importa de dónde sea”. A su juicio pedir ayuda a la comunidad internacional para ayudar a niños a no morir no es “mendicidad”, adjetivo que usó el presidente Nicolás Maduro para negar la petición.

“Tenemos evidencias en las manos de que estamos al filo de la vida y eso define el carácter humanitario de las cosas en los sectores más vulnerables de la población; estos son la pobreza extrema; la población que está en situación de dependencia, que está bajo tutela del Estado; y la población que tiene algún tipo de discapacidad y depende de decisiones del Estado para adquirir sus medicinas e implementos nutricionales”, explicó.

Desde Primera Página por Globovisión indicó también que “ocho de cada cien niños que Cáritas evaluaba hace un año estaban en desnutrición grave, es decir niños que pueden morir en un lapso de dos meses si no son atendidos. Esto está ya casi en 16”.

“No solamente el número crudo alcanzó ya unos niveles extraordinariamente grandes de emergencia, sino que su velocidad fue muy grande. Esto permite proyectar que estaremos en 20 a mitad del año 2018 y que para entonces habrán muerto muchos niños”, sostuvo.

Más adelante también dijo que desde Cáritas Venezuela dan por sentado “el daño es de carácter humanitario (…) se están muriendo niños por esto, la calidad de respuesta de nosotros y del Estado es muy mínima, necesitamos ayuda del exterior, incluso se desbordó por las fronteras, hay niños venezolanos pidiendo ayuda humanitaria en el exterior”.

Etiquetas: Susana Raffalli