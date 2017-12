Rafael Ramírez a Panorama: Acabaron con Pdvsa pero buscan un chivo expiatorio

ND / 16 dic 2017.- El exembajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, rechazó el inicio de una investigación en su contra. En su opinión, “se pretende destrozar” su nombre y su trayectoria.

Así lo señaló en una entrevista con Panorama, donde resaltó: “Creo y estoy convencido que estas acusaciones y esta campaña en mi contra no es más que la pretensión de buscar un chivo expiatorio para el desastre económico del país y el profundo daño que le han hecho a Pdvsa”, aseguró Ramírez.

En su opinión, “es evidente que ellos acabaron con Pdvsa. La situación en Pdvsa, como lo he venido advirtiendo, es de colapso. Hemos perdido 1.200.000 de barriles de petróleo diarios. El último reporte de la Opep indica que se perdieron 120 millones de barriles en un mes, eso es para que todo el país esté alarmado. Después de mi salida de la estadal petrolera en el 2014, ellos comenzaron un desplazamiento de los cuadros técnicos que habían acompañado mi gestión durante diez años, Eulogio del Pino y Asdrúbal Chávez se prestaron para eso y fíjate cómo terminó Eulogio. Lo grave es que desplazaron y politizaron la industria petrolera”.

“El fiscal miente descaradamente cuando dice que encontró documentos que me involucran en operaciones de compra-venta de petróleo, eso es mentira”, enfatizó. Agregó: “No van a poder encontrar nada que me implique con el caso de Andorra. La misma juez que lleva el caso asegura que yo no estoy mencionado en ninguna cuenta ni en una operación en Andorra. Sería muy interesante que la Fiscalía venezolana se pusiera en contacto con los jueces en Andorra”.

Al ser consultado sobre las divisiones en el chavismo, reconoció que “hay muchos problemas en el Psuv, he recibido muchas llamadas de compañeros del partido en solidaridad por lo que está ocurriendo. Hay que mantener la unidad del partido, pero sobre todo el legado del presidente Chávez”.

Destacó que contrario al ex presidente Hugo Chávez, el presidente Nicolás Maduro “no acepta críticas y por eso es que vienen contra mí, porque yo he levantado mi voz”.

Ramírez también se refirió al caso de los sobrinos Flores. A su juicio, “lo que ha pasado con estos juicios y estas sentencias que han ocurrido en el exterior nos dice que hay muchas cosas que revisar y esta gente no tiene moral para ir contra mí. Cualquier Fiscalía del mundo se abocaría a investigar las repercusiones de esos casos que se están juzgando en el exterior con lo que está pasando dentro de nuestro país”.

Lea la entrevista completa aquí

