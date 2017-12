Rafael Quiroz: Falta de gasolina evidencia falta de mantenimiento a las plantas

Xulamy Fernández Lovera / 19 dic 2017.- El economista y experto petrolero, Rafael Quiroz, destacó que la situación del abastecimiento de gasolina en el país, con énfasis en los estados Zulia y Táchira, se ha agravado por irregularidades en la industria petrolera venezolana, así como ausencia de mantenimiento a tiempo de las refinerías en el país.

“Buena cuota de lo que pasa en el Táchira es un pase de factura por los políticos en cuanto al abastecimiento de gasolina, eso lo sufre todo el país, pero con más énfasis en el Táchira”, aseguró Quiroz en declaraciones para el programa A Tiempo de Unión Radio, quien además puntualizó que esto obedece a que no han sido un “pueblo sumiso”.

El problema de la falta de combustible, según el economista, es solo uno de los que padece la estatal petrolera. También se ha reportado una caída en el proceso de refinación del crudo.

“Hoy por hoy estamos refinando escasamente 400 mil barriles diarios, un 36% (…) No se ha hecho el mantenimiento que se ha debido hacérsele a las plantas (…) No se hace mantenimiento a algo tan delicado. No se hace mantenimiento anual, estoy hablando de las paradas de planta en esas refinerías en el país”, sostuvo

En cuanto al proyecto del nuevo presidente de Pdvsa, Mayor General Manuel Quevedo, de recuperar refinerías que deberían estar al 100% de su capacidad, Quiroz precisó que “en los últimos 19 años se han profundizado hechos de corrupción”.

“Pero yo quisiera saber dónde estaba Tarek William Saab y toda esta gente hace años atrás, pero me da la impresión que estas denuncias contra Rafael Ramírez, sin ánimos de defenderlo, es para trabar su posible campaña presidencial”, puntualizó.

Entretanto, argumentó que “los hechos de corrupción, malversaciones, cantidades de hechos de corrupción son comunes en la industria petrolera” no solo en Venezuela, sino en el mundo, aunque esto no es para justificar lo que ocurre en el país”.

Finalmente al ser consultado sobre si se diera un cambio en la industria petrolera venezolana, cuánto tiempo tomaría elevar la producción destacó que sería de tres años, respondió: “Esto no es como hacer un millón de casas como lo hizo el actual presidente de Pdvsa en su otro cargo, es un proceso muy diferente aumentar la producción a un millón de barriles diarios”.

