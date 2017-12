La Sundde nos está arruinando, dice productor de pollo

ND / 20 dic 2017.- Rafael Moreno, productor avícola del estado Táchira, dijo no saber de dónde saca la Sundde el precio del kilo de pollo a Bs. 16.000, ya que producirlo cuesta entre Bs. 26 mil y Bs. 30 mil. “Nos están arruinando”, sentenció.“Yo no sé de dónde salen esos precios que ellos tienen; no entiendo de verdad. Creo que esa gente ni ha tenido venta de pasteles (…) la luz, la mano de obra, todo nos sube demasiado, la situación es que no podemos producir pollo y huevos para el consumo nacional”, apuntó.

A través del programa Palabras Más, Palabras Menos por RCR, Moreno señaló: “solo en la zona norte del estado se producían alrededor de 2.600.000 Kg. de pollo, en este momento si se producen 20 mil Kg. es mucho. De esa misma manera la zona sur del estado también se ha ido la producción al piso, la gran mayoría de las granjas están cerradas, los productores no quieren sacar el pollo a pérdida porque simplemente no se puede”.

“No podemos producir a pérdida, simplemente no podemos”

“El pueblo venezolano tiene que saber que los avicultores estamos sufriendo muchísimo. Los alimentos, el pollo bebé, las medicinas, todo eso desapareció de los mercados tachirenses. Yo estoy en el Táchira, y somos la región del país donde todo nos llega más caro, un saco de alimento aquí llega por Bs. 10 mil o Bs. 15 mil más caro debido al transporte desde los centros de producción hasta acá”, alertó.

Y así continuó: “Un pollito bebé aquí está entre Bs. 4 mil o Bs. 6 mil. Y con unas regulaciones que se hacen que no sabemos de dónde salen, o si por lo menos productores de pollo o de huevo son invitados a esas reuniones, pero no, no sabemos de dónde salen las regulaciones que el gobierno hace”.

¿Y los huevos?

“Estamos sacrificando todo, las granjas del estado Táchira, que eran 130 entre granjas de huevo y pollo, ya el 90% están cerradas. No sabemos qué vamos a hacer, no hay solución para nuestros problemas, le hemos pedido al gobierno que nos deje traer el alimento y las medicinas de Colombia, que no necesitamos sus dólares sino nosotros mismos podemos traer la producción para nuestras granjas (…) porque en este país no se consigue o son demasiado caras”, indicó.

También informó que “producir un Kg. de pollo en este país está entre Bs. 26 mil y Bs. 30 mil por la situación y específicamente por la situación que tenemos aquí en el Táchira, porque es muy costoso traer alimentos del centro del país, y entendemos la situación de esas empresas”.

“Es imposible producir un cartón de huevos a Bs. 420 (precio regulado por el gobierno en 2015 que aún se mantiene). El puro cartón sale casi en Bs. 6 mil (…) eso imposible, eso es una trastada que no sé de dónde salió. Aquí en el Táchira está entre Bs. 60 mil y Bs. 63 mil un cartón de huevos”, insistió.

En Caracas el cartón de huevos se consigue en Bs. 220 mil.

vaya al foro

Etiquetas: crisis económica | crisis humanitaria | Producción avícola | producción nacional