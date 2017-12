Presos políticos excarcelados se presentaron ante tribunales sin despacho

Jennifer Suárez / 26 dic 2017.- Un grupo de presos políticos excarcelados por navidad se presentaron hoy ante el Palacio de Justicia para conocer detalles de su caso, sin embargo, no hay despacho en el mismo.



La noticia la dio a conocer Jhosman Paredes,integrante del grupo de liberados a través de su cuenta oficial de twitter en la que informó que “me encuentro a las afueras del Palacio de justicia cumpliendo con mi deber de venirme a presentarme ante el Tribunal que lleva mi causa. Ahora me informan que no hay despacho”.

En horas de la mañana, uno de los abogados que lleva los casos de los denominados presos políticos explicó que, al momento de la liberación no se informó de manera formal pues “nosotros nos enteramos porque comenzó a correr el rumor por las redes sociales y fue cuando nos aproximamos a la sede del Sebin para saber quiénes habían sido los liberados”.

“Solo han liberado 40, falta un grupo, pero tenemos conocimiento de que el 30 de diciembre será liberado otro grupo y el 6 de enero igual”, informó.

Este 26 de diciembre se tenía previsto la información de en qué condiciones quedarían las personas que fueron liberadas, según información otorgada por los abogados de los excarcelados.

Etiquetas: Palacio de Justicia | presos políticos | tribunales