Pilieri: Cada vez se hace más evidente la sumisión del CNE ante el Poder Ejecutivo

ND / 12 dic 2017.- El diputado por la fracción 16 de Julio, Biagio Pilieri, acusó de chantajista al Gobierno Nacional, ya que a su juicio no solo fue que manipularon los resultados en las elecciones municipales de este domingo, sino que usaron las necesidades de la gente para manipularlas y hacerlas votar por los candidatos del chavismo.

“No creo que fuera ninguna sorpresa lo que pasó, lo que sucedió no puede sorprender a nadie cuando todos sabemos que estamos en medio de un sistema electoral fraudulento, de un proceso electoral donde la mayoría de los partidos decidieron no participar por no haber condiciones transparentes y limpias, cuando vemos un proceso electoral donde en las narices del Plan República el oficialismo hace lo que le viene en gana (…) no nos puede sorprender, y claro que esos resultados no reflejan la realidad país”, sostuvo.

Desde Palabras Más, Palabras Menos por RCR agregó además que “no es verdad que solo en 27 municipios de los 335 la oposición en mayoría, lo que pasa es que el sistema electoral perverso, tramposo, manipulable y donde el partido de gobierno no cuida ya ni siquiera la forma y usa cualquier medio, incluyendo el chantaje, para hacerse con los números”.

Sobre las amenazas que hiciera el Presidente de la República sobre que los partidos políticos que no participaron en las municipales no podrán hacerlo en las presidenciales, Pilieri indicó que “deslegitimar fuera de cualquier contexto legal a las organizaciones políticas que decidimos no participar en este proceso es un nuevo abuso, otra forma de demostrar que el Poder Electoral es sumiso al Poder Ejecutivo y nos parece una desvergüenza tratar de manipular con ese tema”.

“Cuando eso intenta ocurrir recibirá de nuestra parte acciones contundentes (…) se viene 2018, así que se tiene que construir de inmediato una nueva y amplia unidad democrática, mucho más integral, eso es urgente”, cerró.

Etiquetas: Biagio Pilieri | Elecciones municipales 2017