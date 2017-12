¿Qué les pasa a los compañeros del G-4?

Todo lo que advertimos del supuesto diálogo se ha venido cumpliendo, como se lo planteó y se lo sigue planteando el régimen despótico de Nicolás Maduro desde el año 2014, cuando un grupo de venezolanos encabezados por Antonio Ledezma, María Corina Machado, Leopoldo López y otros planteamos la necesidad de buscar una salida política y una transición a la democracia, para hacerle frente a la crisis que en ese entonces comenzaba a agravarse en Venezuela.

Tres años después ha adquirido características dramáticas, porque ya no sólo se trata de un déficit democrático e institucional sino que ésta se ha visto complementada por el drama que significa haber destruido material y moralmente la República, que hoy sufre las carencias hasta de la comida y las medicinas.

Hasta el cansancio hemos dicho que, por nuestra naturaleza de seres racionales, tenemos que estar de acuerdo con dialogar, porque hasta en las guerras ha habido diálogos y negociaciones para buscar solución a los conflictos y a las diferencias entre partes.

Pero lo que ocurre en Venezuela no es diálogo, porque quienes están en el poder encabezados por Maduro lo han utilizado como una práctica caza bobos para distraer a nacionales y extranjeros con el malévolo propósito de aferrarse al poder. No importa si eso significa destrucción y desolación, que es lo que han traído al país, convirtiendo a la otrora pujante y rica Venezuela, en una especie de republiqueta que ya no es capaz de satisfacer las necesidades y demandas de la sociedad.

Terminó otra de las parodias el pasado fin de semana en República Dominicana y como lo aseguramos, el resultado fue fijar otra fecha para un nuevo encuentro.

Pero ya hicieron las emboscadas regionales y municipales con el mismo Consejo Nacional Electoral y el mismo sistema perverso, que permite realizar las degollinas sin cronograma electoral, sin el cumplimiento de las leyes electorales, con el aparato del Estado al servicio de los candidatos del régimen, con inhabilitados, con presos políticos, partidos confiscados y eliminados, con toda la mafia del poder ejerciendo el control de todo el proceso, con cadenas de radio y televisión interminables e incuantificables en dinero a su servicio y con lo más grave, el Presidente del Psuv Nicolás Maduro y el vicepresidente Diosdado Cabello, al igual que todos los jefes de los poderes e instituciones secuestradas anunciando de antemano, que no habrá cambios en el CNE ni en el sistema – porque es el más transparente y confiable del mundo; que no habrá libertad para los presos de conciencia por disentir; que no habrá canal humanitario porque en Venezuela no hay crisis de hambre ni de salud; que la Asamblea Nacional no existe, que la Constituyente es el poder originario y que ellos quieren seguir en el show del diálogo, porque exigen que les quiten las sanciones a la sarta de vagabundos, traficantes, violadores de los derechos humanos y lavadores de dinero manchado de la corrupción.

¿Qué les pasa, compañeros del G-4?

Reaccionen, no sigan prestándose para esa canallada contra nuestro pueblo, porque es quien está sufriendo mayormente, todos estos dislates e irresponsabilidades de los tránsfugas e indolentes que gobiernan. Asumamos la gran lucha que debemos dar para exigir y conquistar condiciones electorales justas!

“Quienes defienden el derecho a la vida de asesinos, avalan la pena de muerte de ciudadanos inocentes”

Exparlamentario del estado Sucre

Correo electrónico [email protected]

Cuenta Twitter @pedrosegundoABP

vaya al foro

Etiquetas: Pedro Segundo Blanco