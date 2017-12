PCV exigió a la ANC que no asuma competencias que no tiene

ND / 11 dic 2017.- El representante del Partido Comunista de Venezuela, Oscar Figuera, exigió este lunes a la Asamblea Nacional Constituyente que no se arrogue acciones que no le competen, porque, desde su perspectiva, esto debilitará su papel ante el país. “A la ANC la alertamos en el sentido de que no se arrogue competencias que debilitan su papel en el proceso político y social venezolano. Cuál es una de esas competencias, que desde nuestra perspectiva no la tiene, es decidir quién o no es candidato”, dijo Figuera en entrevista para Unión Radio.

Además, resaltó que estas atribuciones solo fueron aplicadas para algunos partidos y otros no.

“Nosotros rechazamos esa práctica, en particular, porque la aplicaron a unos partidos y a otros no, fue una práctica discriminatoria”, acotó.

vaya al foro

Etiquetas: acciones | ANC | competencias | PCV