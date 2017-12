Orlando Viera-Blanco desde el premio Sájarov: Unidad y sed de libertad

Orlando Viera-Blanco / especial ND / 14 dic 2017.- Me marcho de Estrasburgo en el marco de la entrega del premio Sájarov con la satisfacción de la misión cumplida.

De pronto es una partícula en el universo pedirle a cada líder, a cada activista, a cada víctima de la represión en Venezuela; a cada venezolano que quiere cambio y anhela salir de un gobierno paria y forajido relanzar la unidad, retomando consciencia de la magnitud de la lucha para convertir ese bloque en un cosmos de entusiasmo, en una expresión indetenible de libertad.

El espíritu de Sájarov sembró una luz cálida y noble de unidad, combinada de una cascada de compromiso. Media mucho dolor en los testimonios de venezolanos con familiares torturados y encarcelado; de venezolanos que han sufrido el sable del verdugo. Pero hay disposición de entrega, de seguir dando la pelea y de mantenerse en pie.

Todos los premiados y familiares compartieron mesa, tomaron juntos un café, se dieron aliento, nos abrazamos entre lágrimas de historias muy duras. Todos en apenas minutos nos hicimos amigos, compañeros, casi parientes. Toledo, Armas, Ledezma, Borges, Gonzalez, Guedez, los Lopez, más víctimas como Ceballos, Saleh y Alejandra Gonzalez o consejeros como Isadora Zubillaga, Maria Alejandra Aristeguieta o un servidor. Todos nos dimos fuerzas para darnos esperanzas, que no es otra que la decencia de cada ser. Se que faltan muchos. Pero también es justo decir que cada humanidad de venezuela que estuvo presente, representó con elevancia, el dolor de los oprimidos.

Me voy con el alma reconfortada de ver cómo podemos trabajar en equipo, comunicarnos bien y ganarnos la confianza de parlamentos y funcionarios muy serios e importantes del viejo mundo. Y me marcho alegre de visualizar que la unidad si es posible y que juntos volveremos a cantar el gloria el bravo pueblo en paz y libertad en Venezuela. Ese día alzaré nuestra bandera y juraré que jamás volverá a sentir la nostalgia de verla batirse en otra asta, quiero decir, en otro país en el exilio.

Ledezma me pareció un hombre sencillo, familiar, accesible, de buen humor. Escucha con atención, siempre está dispuesto aprender y hacerse de un buen consejo. Esa fue mi experiencia con este venezolano de San Juan de los

Morros, con un talante muy híbrido, por ello muy favorable, entre lo sencillo del llanero y lo formal del caraqueño… Borges se presentó con muy buena disposición. Cordializaron fraternalmente todo el tiempo. Sin duda rindieron mérito con honor, a lo que tocaba rendir tributo: a las víctimas de opresión en venezuela, a los presos políticos y a todos los venezolanos que hoy sufren de carencias, violencia y desarraigo. Me reconfortaba verles conversar sobre los desafíos por venir, sería y amigablemente.

Entre los familiares de víctimas de encarcelamientos, todos muy voluntariosos, regía compostura, calidez y valor. La humildad de la madre de Lorent Saleh, Yamilé Saleh, quien conmovió a la audiencia de los grupos parlamentarios contando como su hijo sobrevivió 26 meses en “la tumba”, una carcel de tortura blanca a 25 metros bajo la tierra, exbóveda de un banco,, donde no ven la luz del día, no distinguen color y las temperaturas son tan frías que a veces no pueden pararse del catre… De cómo su hijo jamás declinó incriminar a nadie“. Prefería perder la vida antes acusar a un inocente”, declaró Yamilé…Una típica madre valiente venezolana que en medio de su llanto sacó fuerza para denunciar las injusticias y pedir “no nos dejen solos, no abandonen ni olviden a Venezuela; sin ustedes no saldremos de esto”.

Patricia Ceballos, una mujer que acumula tanto la dulzura como la fuerza y el carácter de nuestros jóvenes líderes. Esposa de Daniel Ceballos, madre de tres pequeños, maneja un verbo impecable, ideas frescas y voluntad de lucha, infinita. Orgullosa de la valentía de su esposo Daniel, su esposo. Un joven de apenas 33 años, con espíritu de guerrero espartano, que no hay manera de doblarlo.

Alejandra González hermana de Andre Gonzalez (detenida) una niña muy despierta, alegre, muy pendiente de anotar cómo decir las cosas lo más claro posible para que se entienda bien que la entrega por la democracia y la libertad no tiene ni condiciones ni sabe de cansancio, nunca paro de repetir su arenga: “mi hermana es también española y necesitamos que los españoles sean mas determinados en protegerla”

También estaban los esposos López, Antonieta y don Leopoldo. Un derroche de gentilicio, educación y entereza. Cuanta divinidad, temple y decencia reunido en una persona. La mamá de Leopoldo López es la elevada representación de la madre que no suelta las barras por su hijo. Leopoldo padre, un Quijote que jamás bajará su armadura hasta ver a su hijo caminar nuevamente libre por las calles de venezuela…

También estuvo José Ignacio Guedez, abogado de Alfredo Ramos. Joven abogado muy afable, con buen ojo político, ex secretario de la AN y una excelente cualidad: siempre tiene una sonrisa y una respuesta optimista a cada escenario…

Mitzy, la esposa de Ledezma, una mujer muy espontánea, ocurrente, carismática, con un espíritu de hermandad que nos hizo sentir muy cómodos a su lado…No deja de decir lo que piensa y come venga. Típica espontaneidad del venezolano que se desdobla la rigidez de cualquier aleman!

Este fue el grupo de venezolanos que representó a la oposición venezolana en la entrega del premio Sájarov. Un galardón que dignifica una gesta que no ha sido poca cosa: más de 18 años de protestas, denuncias, resistencia, marchas, que han arrojado miles de caídos, presos, desterrados, más pérdidas materiales de todo tipo. Un reconocimiento a la fiereza de nuestras madres, de nuestro jóvenes y menos jóvenes, que han dado la vida por sus convicciones e ideales.

Los pasillos de las eurocamaras estaban plenos de palabras de solidaridad con Venezuela. Muy emotivos los videos sobre las épicas de nuestros alfiles de cartón y ojalá ya más los guerreros ciudadanos en medio de sangre, humo, fusiles y mucho coraje! Un ventarrón de motivación y esperanza. Sin duda el grupo ALDE y la bancada del PP, las cámaras de mayor apoyo a la causa democrática venezolana. Vale la pena mencionar Javier Nart vice presiente del ALDE Group, Guglielmo di Cola, consultor de asuntos exteriores de la oficina de la presidencia del Parlamento Europeo y Juan Salafranca del EPP, jefe de servicios exteriores. Impresiona como conocen el caso venezolano, como les mueve el ímpetu humanista y cómo se muestran prestos a extender su mano, su corazón y sub poder a su alcance para restaurar la democracia en nuestro país.

Ledezma fue elocuente en decir: “Venezuela está situada y sin una internacional humanitaria internacional en el marco del principio de la responsabilidad de proteger, no lograremos librar estas cadenas de tiranía”. Borges apeló a la libertad de consciencia. “Como lo dijo Juan Pablo II, la libertad de consciencia es la piedra angular de todos los derechos humanos. Sin ella no existe todo lo demás, porque es a partir de la razón, como se hace el hombre y la humanidad”. Ambos concordaron en lo expresado. Ambos demostraron que sin la conciencia libertaria de una oposición unidad, no habrá libertad.

Ahora es que este cuento comienza a armarse con una coalición internacional de la que no escapará el gobierno. Cero fatiga. Cero frustración. El mundo está con nosotros. Arrecian igualmente las investigaciones por lavado de dinero, colusión y corrupción. Todo un movimiento complejo, en el cual está envuelta una Unión Europea, que a pesar de las formalidades, no está dispuesta a que le sigan tomando el pelo, como tampoco lo está EE.UU. o Latam. Una fuerte articulación institucional que le está estrechando la trinchera al gobierno Venezolano. Es la diplomacia tutelada y la justicia global que no dan tregua, es la fórmula Almagro aplicada en la OEA, que amén de los protocolos, no suelta el remo ni el listón. Aunque “a veces se perciba que más rápido corre un delincuente que el policía que le pesquisa”, sin duda pronto a los corsarios les pondrán carlancas, y esta pesadilla acabará con sus verdugos tras las rejas… El Sájarov no es un simple y aislado galardón. Es un mensaje. Es un mandato y es un destino: liberen a Venezuela. Pero no a solas. Con nosotros, con Europa, con el mundo.

Salgo contento de Estrasburgo, decía. Ya las semillas de libertad por Venezuela germinaron en el premio Sájarov. Sin duda, la unidad, fue un tema. Se rompieron hielos, se depusieron rigideces, se relajaron poses y posturas. Y se lanzó el pacto de Estrasburgo. No lo digo yo. Lo repetían incansablemente cada eurodiputado., sentenciando que el Sájarov también debe marcar la bitácora de una reconciliación en la oposición venezolana. Por ello los lideres mantuvieron buen tono. Sin duda el recinto, exigente de moderación, prudencia y menos emoción, forzó la ruta. Y es la misma que nos demanda el mundo. De otro modo, terminaremos siendo al decir de un eurodiputado irlandés, “lo más parecido a ellos, a quienes vosotros quieren sacar del poder…y sin cuya noble actitud no hubiesen ganado el Sájarov…”

