Especial ND: Sentencia de Sala Electoral de TSJ no cambia situación de Asamblea Nacional

Juan Francisco Alonso / 14 dic. 2017.- Como “una demostración más de su parcialidad” y alineación con el Gobierno. Así calificaron desde la ONG Acceso a la Justicia la lentitud con la que la Sala Electoral del TSJ ha tramitado las impugnaciones contra los resultados de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 que el chavismo interpuso apenas días después de esos comicios, la primera de las cuales ordenó archivar la semana pasada.

“Cuando hay interés político los lapsos (para el máximo juzgado) son unos y cuando no lo hay son otros”, denunció la abogada Laura Louza, directora de la organización que se encarga de monitorear el funcionamiento del Poder Judicial, y quien consideró injustificable que la Sala Electoral se haya tomado dos años para decidir este caso, en franca contravención de la ley que lo regula.

“Esta solicitud (presentada por el candidato oficialista Pedro Caballero) fue introducida el 28 de diciembre de 2015 y la Sala decidió admitirla a trámite el día 30, en menos de dos días y en pleno receso judicial por Fin de Año, cuando el TSJ no labora, pero lo que nos llama la atención es que ese expediente estaba en el Juzgado de Sustanciación de la Sala Electoral en febrero de 2016 y esa instancia apenas libró el cartel de notificación (el primer paso estipulado la Ley) en enero de 2017, casi un año después, cuando lo debía hacer inmediatamente. Pero además para decir que la persona que lo interpuso no lo retiró en el lapso que la ley, y por lo tanto ya no tenía interés, se demoró once meses más. Una ineficiencia impresionante”, expuso.

Sin embargo, Louza afirmó que el TSJ no siempre actúa de esta manera. “Un estudio que hicimos reveló que cuando el Gobierno tiene interés en un caso el TSJ se demora a lo sumo 20 días en decidir, pero cuando es la oposición o algún ciudadano particular el que interpone la acción puede demorarse meses o años”.

Sin cambios

Consultada sobre las implicaciones que el fallo tiene para el estado Amazonas, el cual está desde hace casi dos años sin representación en el Parlamento, la jurista dijo que “ninguna”.

“Esto es una falsa alarma, donde uno cree que está pasando algo, pero no ha pasado nada”, se lamentó, tras recordar que los cuatro diputados por la entidad (tres opositores y uno chavista) están impedidos de ejercer sus funciones por una cautelar dictada a raíz de un recurso interpuesto por la exministra de Pueblos Indígenas y excandidata a legisladora, Nicia Maldonado, el cual continúa.

La suspensión de los tres diputados opositores por la entidad sureña y la supuesta negativa de la mayoría de la AN a acatarla es el argumento del máximo juzgado para impedirle al Parlamento ejercer sus funciones.

¿Qué se dice en el TSJ?

Respecto al estatus de este caso, el cual hasta el año pasado apenas se encontraba en fase de recolección de pruebas y evidencias, el TSJ no ha realizado ningún anuncio. Ni siquiera se ha fijado la audiencia oral y pública.

No obstante, en el máximo juzgado hay quienes aseguran que el fallo de la semana pasada es una demostración de que la instancia estaría dispuesta a anular la decisión que impide a los representantes de Amazonas asumir sus funciones en el marco del proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición.

“Este podría ser el primer paso”, aseguró un magistrado, pero otro colega negó esta versión señalando: “Fue simplemente un pote de humo, cuando en el caso de Nicia Maldonado se mueva algo podremos hablar de eso, pero mientras que eso siga engavetado como está, no hay nada de qué hablar”.

